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С 9 по 14 августа по случаю Дня природы Эстонии RMK и Министерство окружающей среды организуют походы, в которых расскажут, какие природоохранные работы проводятся на болотах и лугах, а также в других редких местообитаниях. Среди прочего гиды поведают, как и почему необходимо восстанавливать и поддерживать эти богатые видами местообитания и как выглядит остаточное болото.

На экскурсии по болоту Лаукасоо можно будет увидеть первые результаты работ по восстановлению водного режима – высушенная территория с плотной сетью канав и хилой растительностью превратилась в рай пушицы влагалищной! Фото: Лейви Крумм

День природы Эстонии отмечается 18 августа, но походы пройдут несколько раньше – с 9 по 14 августа. Вылазки на природу проведут гиды RMK, которые ознакомят с природными ценностями и мероприятиями, необходимыми для их сохранения. В походах могут бесплатно принять участие все желающие. Приглашаются как местные жители, так и гости из других уездов, однако из-за ограниченного количества мест требуется предварительная регистрация на сайте. Там же опубликована информация обо всех запланированных экскурсиях. Экскурсии пройдут на эстонском языке.

«Я дал RMK указание увеличить долю природоохранных работ и экологического просвещения в деятельности центра. Походы в День природы Эстонии – это прекрасная возможность для людей познакомиться с тем, чем занимается ответственная за государственный лес организация в дополнение к управлению лесами», – сказал министр окружающей среды Тынис Мёльдер.

«RMK выполняет природоохранные работы, чтобы сохранить или улучшить состояние типичных для Эстонии сообществ и видов. Большая часть природоохранных работ проводится на охраняемых территориях, где за последние шесть лет RMK восстановил местообитания, находящиеся под угрозой или в неблагоприятных условиях, в общей сложности на 15 000 гектаров. В приуроченных ко Дню природы Эстонии походах можно ознакомиться с природными ценностями родного уезда и увидеть, что было сделано для улучшения их состояния», – сказал член правления RMK Кристьян Тыниссон.

Природоохранные работы необходимы, потому что некоторым видам нужна среда, которая не была бы затронута деятельностью человека, в то время как другие предпочитают жить в полуприродных местах обитания, которые возникли в результате долгосрочной малоинтенсивной деятельности человека. Закрывая канавы в болотах, мы способствуем восстановлению нетронутых болотных экосистем, являющихся нелюдимыми местами обитания для определенных видов, а, восстанавливая лесолуга, создаем предпосылки для устойчивого малоинтенсивного сельского хозяйства, которое создает благоприятные условия для развития сообществ с самыми богатыми в Европе видами.

«Помимо таких известных мест, как Пиузаские пещеры в Вырумаа и парк Тойла-Ору в Ида-Вирумаа, гиды проведут участников вылазок по менее посещаемым, но не менее интересным местам. Таковыми являются, например, дюнный ландшафт Вескиярве в Ляэнемаа, где восстанавливают водоемы для размножения редких камышовых жаб, или Лаукасоо в Ляэне-Вирумаа, где благодаря восстановлению водного режима прежняя территория с сухой и чахлой растительностью превратилась в рай для пушицы влагалищной», – отметил Тыниссон некоторые из запланированных походов.

В 2020 году RMK выполнил природоохранные работы на сумму 4,13 миллиона евро, из которых 3,02 миллиона были получены из Фонда единства Европейского союза в качестве целевого финансирования.

Работы по сохранению природных ценностей (охраняемых местообитаний и видов) финансируются за счет структурных субсидий Европейского союза. Экскурсии по ознакомлению с выполняемыми работами организуют RMK и Министерство окружающей среды при проекте технической помощи SFOS № 2014-2020.13.01.16-0007.

RMK – эстонское государственное предприятие, хранитель и хозяйствующий субъект государственных лесов и прочих природных сообществ. RMK занимается выращиванием леса, защитой природных и культурных ценностей, создает условия для отдыха в лесах, занимается природоведческим образованием и приносит государству доход, управляя лесами. RMK является крупнейшей в Эстонии организацией в сфере охраны природы и восстановления рыбных запасов.





Кристьян Тыниссон

Член правления RMK