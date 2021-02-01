В Нарве представят справочник для пожилых людей "Старость в радость"

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Уполномоченная по гендерному равноправию и равному обращению Лийза Пакоста представит 15 июля в Нарве справочное издание для пожилых людей, переведенное на русский язык и опубликованное под названием "Старость в радость". В книге затронуты темы дискриминации на рынке труда, проблем со здоровьем, психологических трудностей и многое другое.

Страница справочника "Старость в радость". Автор: Pnin OÜ

"Идея разработать такой справочник появилась при общении с пожилыми и не очень людьми, из бесед с которыми вырисовывались определенные жизненные потребности. Например, некоторые люди с возрастом оказываются в ситуации, когда некоторые двери для них потихоньку закрываются. А иногда человеку напрямую говорят: ты слишком старый, мы не возьмем тебя на работу. Чтобы люди знали, как вести себя в таких ситуациях, а также могли решить и многие другие проблемы, и создана эта книга, которая теперь, я надеюсь, найдет и благодарного русскоязычного читателя", – отметила уполномоченная по равноправию Лийза Пакоста.

Справочник "Старость в радость" (оригинальное название на эстонском Ise oled vana!) призван помочь пожилым людям в поиске ответов на волнующие их вопросы. Книга поделена на главы, в которых рассматриваются темы здоровья, работы, пенсии, обращения с компьютером и так далее. Почти на 200 страницах справочника можно найти много полезной информации и контактные данные различных учреждений, куда обратиться с тем или иным вопросом.

Презентация состоится 15 июля в Нарвской центральной библиотеке (ул. Мальми, 8), мероприятие пройдет с 15:00 до 16:30. Вход свободный, рабочие языки – эстонский и русский. На презентации можно будет бесплатно получить экземпляр книги как на русском, так и на эстонском. Также справочники доступны в библиотеках по всей Эстонии, во многих филиалах различных государственных учреждений и в органах местного самоуправления. Скачать электронную версию можно здесь.





ERR