Делегация Конгресса США посетила Нарву

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С 6 по 8 июля с визитом в Эстонии находилась делегация Конгресса США. В том числе члены делегации посетили и Нарву.

Иллюстративное фото: Vabariigi Valitsus

По информации rus.err.ee, во время своего визита в Нарву члены делегации Конгресса США встретились в том числе с вице-мэром Сергеем Горлачем, а также с чиновниками Департамента полиции и погранохраны Эстонии.

В Таллинне американская делегация встречалась с премьер-министром Эстонии Кайей Каллас, министром иностранных дел Эвой-Марией Лийметс, бывшим президентом Эстонии Тоомасом Хендриком Ильвесом и председателем комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсоном.

Во время встреч в обоих городах делегация Конгресса подчеркнула твердую приверженность США региональной безопасности, включая альянсу по НАТО, и давнему партнерству с Эстонией.

Делегацию возглавили сенатор из Миссисипи Роджер Викер и сенатор из Мэриленда Бен Кардин.





ERR