На фестиваль Свободы в Нарву едут даже из США

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В августе этого года Эстонская Республика отмечает 30-летие со дня восстановления своей независимости. Международный театральный фестиваль Свободы, который впервые пройдет на сцене театрального центра Vaba Lava Narva («Свободная сцена» в Нарве) с 17 по 21 августа, органично вписывается в череду значимых мероприятий, приуроченных к этой дате.

Инфостенд у Vaba Lava Narva приглашает посмотреть спектакли фестиваля Свободы. Фото: Даниил ВОЛОЦКОЙ

Свои спектакли в Нарву привезут небольшие частные театры из некоторых европейских стран (например, Венгрии, Польши, Румынии), России и Средней Азии (Таджикистан), которые у себя на родине находятся под цензурой или прессингом правительств своих стран. Организаторы фестиваля – театральный центр Vaba Lava - считают, что Нарва, с ее разнообразием мнений и красок, своеобразной энергетикой и способностью подружить восток и запад, - «самое правильное» место для безопасного разговора о свободе и несвободе.

Строго говоря, фестиваль Свободы, по словам руководителя театра Vaba Lava Мярта Меоса был задуман давно, и никто не собирался «подгадывать» его к знаменательной дате. Но ковид отодвинул реализацию планов. И получилось, что как бы и к лучшему.

Не пропаганда Mein Kampf, как раз наоборот!

Театральными подмостками для международного фестиваля станут несколько мест в Нарве; помимо театрального центра Vaba Lava Narva cпектакли также пройдут в Доме культуры «Ругодив» и на территории Кренгольмской мануфактуры – в одном из помещений Старопрядильной фабрики (в том, где во время «Кренгольмских соловьев» размещалось кафе для зрителей).

Планируется, что зрители смогут увидеть 10 спектаклей, в том числе и спектакли театрального центра Vaba Lava. Краткую аннотацию каждого можно уже сегодня прочитать в интернете. И все же на традиционном инфочасе в Нарвской городской управе представители целевого учреждения Vaba Lava – председатель совета ЦУ Аллан Калдоя и руководитель театра Мярт Меос, представляя программу первого Международного театрального фестиваля Свободы, посчитали нужным заострить внимание на одном из них. Что не удивительно: вспомним скандальный пикет у стен Vaba Lava Narva 31 мая этого года противников показа одного из спектаклей фестиваля «Свободы» - спектакля «Невидимые семьи» российского театра «Филомела», в основе которого лежат интервью, взятые у российских ЛГБТ-семей. Спектакль в Нарве еще не показан, пикетчики его не видели и саму пьесу не читали, но это не помешало им выстроиться на акцию протеста.

Представители целевого учреждения Vaba Lava – руководитель театра Мярт Меос и председатель совета ЦУ Аллан Калдоя говорят, что серьезные проблемы с распространением свободы слова, наличие цензуры – это реальность театров не только Востока, но и Европы. Эстония, по их мнению, - счастливое исключение.

Аллан Калдоя:

- Увидев на афише в ДК «Ругодив» название спектакля Mein Kampf («Моя борьба»), который привозит к нам польский театр «Повшехны», потенциальный зритель пусть не приходит в недоумение и не строит домыслы: мол, пропагандирует ли этот спектакль некогда запрещенную книгу Адольфа Гитлера. Нет! Спектакль создан при поддержке польского Антифашистского фонда. Вошел в пятерку лучших спектаклей на престижном Эдинбургском театральном фестивале. Режиссер и актеры так говорят о своем спектакле, цитирую: «Мы изучаем Mein Kampf, чтобы узнать, насколько идеи и мысли, изложенные на бумаге более девяноста лет назад, остаются актуальными и сегодня. Мы задаем вопросы об используемом сегодня языке, включая язык ненависти. Мы спрашиваем, сколько слов нужно было сказать до того, как случился Холокост, и сколько еще слов нужно будет сказать, чтобы история повторилась».

Раз в 2 года и с переводом на 3 языка

Помимо спектаклей в программе фестиваля – ежедневные утренние и дневные обсуждения современного театрального процесса, а также (что в традициях «Свободной сцены») ежевечерние обсуждения – сразу после окончания спектакля. Что касается первых, то эти обсуждения прежде всего предназначены для гостей фестиваля – режиссеров, актеров, продюсеров, театральных критиков, журналистов. Уже к сегодняшнему дню о своем участии в работе фестиваля заявили более 50 человек из их числа (гастролирующие труппы не в счет), едет театральная делегация из США. Однако двери и для широкой публики на эти обсуждения закрыты не будут. Также каждый вечер на улице у здания Vaba Lava Narva будут проходить концерты джазовой музыки.

- Одна из важных целей фестиваля Свободы состоит в том, чтобы профессиональные частные театры с ярко выраженной социальной миссией, работающие под большим прессингом, сложно выживающие, могли представить себя и свой репертуар западным кураторам, ведь эти театры практически негде увидеть, а Нарва откроет их для театрального мира и зрителей, - говорят Мярт Меос и Аллан Калдоя. – Поэтому мы планируем проводить наш фестиваль Свободы каждые два года.

По словам организаторов, все спектакли будут переводиться на три языка – эстонский, русский, английский.

Фестиваль Свободы получил финансовую поддержку от EAS (Эстонский фонд содействия развитию предпринимательства), Интеграционного фонда Эстонии, фонда Капитал культуры, города Нарвы и различных спонсоров.

НАША СПРАВКА:

Подробнее о программе фестиваля см. здесь: https://www.vabadusefestival.ee/ajakava-rus/



Светлана ЗАЙЦЕВА