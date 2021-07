Музыкант, работающий с Тимом Оуэнсом, раскрыл девиз нарвских рокеров

Дата публикации: Сегодня, 12:30 Просмотрено: 184

Отступившая пандемия вновь подняла вечную тему: есть ли в Нарве культурная жизнь и как сделать ее ярче и разнообразнее?

Группа Cosmo (гитарист Виталий Винкель, барабанщик Станислав Линт и бас-гитарист Василий Зарецкий) выступают на своей любимой площадке в клубе Ро-Ро.

За возможным ответом в прошлую субботу «НГ» отправилась в клуб Ro-Ro, где нарвская рок-группа Cosmo дала первый после годичного перерыва концерт живой музыки и представила песни из нового альбома своего фронтмена Виталия Винкеля. Отметим , что одним из вокалистов нового альбома стал никто иной, как рок-звезда мирового уровня Тим Риппер Оуэнс, что само по себе можно считать определенным «знаком качества».

В Эстонии песни не прокормят

Cosmo выглядят как типичные рокеры — черные футболки, татуировки, жесткие и эмоциональные ритмы.

Глядя на сцену, забавно представлять, что в обычной жизни эти трое крутых парней — спокойные, корректные и вежливые работники сферы образования. К примеру, бас-гитарист Василий Зарецкий, который также снимает для группы отличные клипы, — преподаватель информатики и ИТ-специалист Пяхклимяэской гимназии, который в прошлом году стал победителем нарвского конкурса «Учитель года» в номинации «Лучший учитель-ментор», так как хорошо помогал учителям и школьникам справляться с дистанционным обучением в период пандемии. А фронтмен Виталий Винкель окончил Бедфорширдский университет, преподавал в языковой школе в Кембридже, а последние восемь лет работает в одной из таллиннских гимназий.

Среди исполнителей нового альбома The odd and the odditties («Шансы и странности») - Виталий Винкель, Станислав Линт, Onu Mihkel, Дарья Карпина, Эвелина Кооп и бывший вокалист Judas Priest Тим Риппер Оуэнс.

Станислав Линт, Onu Mihkel, Эвелина Кооп и Виталий Винкель в ходе записи альбома The odds and the oddities.

Реальная история этого музыканта, ставшая сюжетом американского фильма «Рок-звезда», очень типична для многих известных исполнителей и групп: все началось с увлечения рок-музыкой еще в школе и любительского исполнения песен своих кумиров.

Виталий Винкель начинал также: в десять лет слушал рок и самостоятельно учился играть на старой гитаре с самодельными струнами. В 16 лет попал на концерт Deep Purple, пообщался со своими кумирами и взял у них автограф. После чего получил такой заряд энергии, что даже сумел убедить родителей приобрести настоящую электрогитару.

Но о большой популярности и профессиональной музыкальной карьере Виталий не мечтал даже в юности. Причин две. «Под публику подстраиваться не хочу. Наша любимая площадка — в Ро-Ро, потому здесь все просто, нет напыщенности и пафосности», - рассказывает он. Вторая причина — в Эстонии песнями сыт не будешь. «Потому, что шоу-бизнеса, как такового, у нас нет. Я лично знаком с нашими известными эстонскими музыкантами — к примеру, с теми же Metsatöll, они помимо музыки еще и работают, Танель Падар занят в рекламе, и т. д.», - рассказывает он.

Два альбома за восемь лет

Эти восемь лет он живет на два города и каждую неделю находит время, чтобы сходить на студию звукозаписи и сделать что-то новое. По его словам, музыка для него — хобби и удовольствие в чистом виде, именно поэтому время находится: когда что-то нравится, этим просто невозможно не заниматься. «Раньше наша студия находилась рядом с Кесклиннаской гимназией, сейчас это старое здание готовят к сносу, а нас переселили на Кереса. На переезд ушло полтора года — ремонт и все прочее, из-за чего не было возможности играть вообще нигде. За год, который я не играл, жить стало довольно тоскливо. Для меня музыка — как наркотик, в хорошем смысле», - рассказывает Виталий.

Идеи для новых песен рождаются постоянно. Например, песня Cosmo «Покоритель сердец», видеоклип которой занял первое место на международном конкурсе Laterna Magica, была придумана за 10 минут, пока ее автор шел от гаража до дома. «Так, кстати, нередко бывает, поэтому я называю эту дорогу «творческий путь», - рассказывает Виталий.

Группа Cosmo была создана в 2009 году: помимо Виталия в нее входят барабанщик - Станислав Линт и гитарист Василий Зарецкий. Ее репертуар — веселые и задорные композиции на русском языке, но Виталий пишет и другую музыку — более серьезную. «Серьезную пишу на английском, потому что английский рок мне нравится больше, чем русский, а знание языка позволяет вкладывать в тексты более сложные, двойные смыслы», - поясняет он.

Почему же, хотя все говорят о том, что в Нарве скучновато, такие замечательные группы выступают довольно редко, их не увидишь на больших площадках, а об их творческих достижениях больше известно жюри различных конкурсов, чем рядовым горожанам?

Именно потому, что к 2012 году у Виталия накопилось достаточно много английских песен, которые не подходили под формат Cosmo, родился Vinkel Projeсt. Первый альбом был записан за две недели, вокалистом был Onu Mihkel (разумеется, в обычной жизни он также работник сферы образования - Михаил Мещеряков), который также имеет студию звукозаписи. В 2018 году был готов материал для второго альбома, но его запись растянулась на три года, поскольку трудно было найти вокалистов. «Тогда-то я и решил написать Тиму Оуэнсу. Мы познакомились в 2016 году, тогда в Нарве в рамках байкерского фестиваля состоялся концерт с участием Дэна Маккаферти, Дуги Уайта и Тима Оуэнса.

Виталий Винкель и Тим Риппер Оуэнс познакомились три года назад в Нарве, когда рок-звезду пригласили принять участие в концерте байкерского фестиваля.

В мою задачу входило встречать их в Таллиннском аэропорту и сопровождать все то время, пока они были в Нарве.

За эти дни мы не то, чтобы сдружились, но пообщались достаточно плотно. Спустя три года, когда второй альбом Vinkel Projekt находился в процессе записи и я искал вокалистов, решил написать Тиму. Одна из моих песен очень подходила под его вокальные данные, но написал я без всякой уверенности, что он согласится — просто хотел узнать, что из этого выйдет. И он ответил: хорошо, присылай материал. С его стороны все было сделано очень профессионально: он прислал восемь дорожек вокала с разными вариантами записи», - рассказывает Виталий.

Некогда пиариться

Много ли в Нарве таких же, как и Виталий, музыкантов, которые серьезно занимаются творчеством, но широкой публике малоизвестны? По словам рокера, все нарвские музыканты, которых можно без натяжки назвать профессионалами, знакомы между собой, и их немного - чтобы пересчитать, хватит пальцев одной руки. Это группы Avenue, Vavilon, M.O.R.A., которые выступают уже 20 лет, более молодая Cosmo (12 лет) и совсем юные Pale Alison и группа YE,в прошлом году ставшая победителем молодежного музыкального конкурса Noortebänd. Почему же, хотя все говорят о том, что в Нарве скучновато, такие замечательные группы выступают довольно редко, их не увидишь на больших площадках, а об их творческих достижениях больше известно жюри различных конкурсов, чем рядовым горожанам?

«Наш «пиарщик» - радиожурналист Дмитрий Микрюков, думаю, если бы не он, о нас бы многие не знали. Год назад мы предложили для ротации клип «Покоритель сердец» ERR, подумав, что это вполне радийный формат, к тому же членами жюри Laterna Magica были известные на радио и телевидении люди, которые дали высокую оценку нашему клипу. Но получили вежливый ответ, что для серьезной аудитории ERR клип не подходит. Конечно, сам я регулярно выкладываю наши новости в соцсети, но специально навязываться, даже просить поставить лайки — абсолютно не хочется. Можете так и написать, что слова «не хотим навязываться» - это девиз нашей группы», - рассказывает Виталий Винкель.

От редакции. Эта история заставила призадуматься: конечно, трудно ожидать, что нарвские музыканты, которые помимо своего любимого хобби должны еще работать или учиться, вдруг выкроят время для своего активного продвижения. С другой стороны, их творчество заслуживает интереса — явно большего, чем хорошо раскрученные композиции, чья основная фишка — обилие нецензурной лексики. Было бы здорово, если бы и их авторы «не навязывали» юным и незрелым умам свое творчество, но, увы, это не так. В любом случае, советуем послушать альбом The Odds and Oddities – любителям рока он наверняка будет интересен.





