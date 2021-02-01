«Город небольшой, а приходится делать пересадку...»

Дата публикации: Сегодня, 13:48 Просмотрено: 37

В одной из предыдущих статей мы опубликовали интервью с вице-мэром Нарвы Сергеем Горлачем. Такие встречи, напомним, уже несколько лет традиционно проходят у нас в рамках Дней города и мы используем в них вопросы наших читателей. Сегодня мы публикуем ответы на вопросы наших читателей, касающихся городского транспорта.

Такие павильоны ожидания в Нарве стали устанавливаться, но не всем они нравятся. Фото: Татьяна Завьялова

- Почему автобус № 7, у которого остановка Сенди, не заходит на ул.Раху и Кангеласте?

- Невозможно, чтобы один маршрут охватывал весь город. В Нарве были определены хабы, то есть центры пересадок: Ледовый холл, где проходит большинство всех городских маршрутов, вокзал, где есть возможность пересадки на междугородние автобусы, и Сенди, являющееся пунктом пересечения всех маршрутов. Поэтому если человеку нужно добраться из точки А в точку Б, а прямых линий туда нет, нужно пользоваться пунктом пересадок. Мы должны понимать, что речь идет все-таки об общественном транспорте, соответственно, невозможно сделать так, чтобы человека отвозили от его дома прямо до того места, куда он пожелает.

-Почему автобус № 903 не заходит на ул. Кангеласте? Приходится ехать на Креэнхольми, пересаживаться.

- Почему автобус № 31 убрали с ул. Кангеласте?

-Автобусы № 903 и №31 — это маршруты, которыми занимается Центр общественных перевозок Ида-Вирумаа по заказу государства, поэтому для пассажиров они бесплатные . Эти линии междугородние, внутриуездные; их назначение — связывать 2 самоуправления: Нарву с Нарва-Йыэсуу, а также Нарву с Силламяэ и наоборот. Исходя из этих задач видение Центра перевозок состоит в том, чтобы не использовать автобусы как внутригородские, а только как междугородние. Поэтому отправление автобусов № 903 и №3 производится с автовокзала, промежуточные остановки в Нарве сокращены до минимума.

Вообще же маршрут № 31 — хронически проблемный. Нарвитяне недовольны, что желающих на нем уехать в хорошую погоду больше, чем вместимость автобусов. Но, повторю, маршрутом 31 мы не управляем — не можем влиять ни на количество автобусов, ни на путь их следования. А у Центра общественных перевозок для реагирования на конкретную ситуацию, связанную, скажем, с жаркой погодой, не хватает ресурсов и гибкости, обусловленной уже заключенными договорами.

Единственный в таком случае вариант — возвращать платный общественный транспорт. При этом для льготных категорий жителей, на мой взгляд, проезд должен быть бесплатный. Есть однако немало и таких людей, кто может и хочет платить деньги, евро-полтора, чтобы доехать до Нарва-Йыэсуу с комфортом. К примеру, на маршрутке, поскольку они едут быстрее. Но получается, что из-за бесплатных автобусов даже маршрутка №123 недавно приостановила свою деятельность.

Некоторые активисты, кстати, предлагали, чтобы город дотировал эту маршрутку, но это не так просто. Мы не можем выбрать какую-то фирму и покрывать ее расходы городскими деньгами. Даже еще одну линию создать не можем: 123 маршрут закрылся, но лицензия на эту линию осталась у предпринимателя. А по Закону об общественном транспорте на одной линии, чтобы не увеличивать конкуренцию, должно действовать не более 2 перевозчиков.

Павильоны ожидания еще не так давно использовали для своего времяпрепровождения асоциалы. Поэтому была разработана такая система общественного транспорта, при которой автобусный павильон не создает возможности находиться в нем долгое время.

- Почему, построив дорожку для велосипедистов Кренгольм-Кулгу, уничтожили автобусный павильон у Йоальской фабрики? Почему мы, работники предприятий, коих в округе немало, должны стоять в жару и ненастье буквально в чистом поле?

- Видимо, кто-то посчитал, что Йоальская фабрика закрыта, большого потока горожан там нет, и павильон был убран. Согласен, что павильон там нужно установить, и он уже есть в планах горуправы на 2023 год. Поскольку надобность в некоторых остановках отпала, возможно, сможем сделать это еще раньше: нынешней осенью или весной следующего года.

-На ул. Раквере установили новый автобусный павильон. Он не защищает от снега и дождя, так как в нем большие щели между крышей и стенками. Кто придумал такую конструкцию и почему ее принял город? Около магазина «1000 мелочей» павильон хороший.

- Павильоны ожидания — вообще очень щекотливая в Нарве тема. В центре города все павильоны были отданы в свое время в пользование до 2027 года фирме JC Decaux Eesti OÜ , занимающейся размещением рекламы на автобусных остановках. Согласно договору эта фирма имеет преимущественное право установки павильонов в центре Нарвы, и они, надо сказать, приличные. Те остановки, где меньшая проходимость транспорта и населения, JC Decaux неинтересны, поэтому в этих местах городу приходится устанавливать автобусные павильоны за свой счет. Поэтому и образовалась такая разница между павильонами.

Лично меня в сегодняшней ситуации не устраивает то, что мы закупаем максимально простые и недорогие павильоны. Если общественный транспорт является лицом города, то иметь такие остановки - стыдно. Я присылал нашим специалистам фото автобусных павильонов в Таллинне: они симпатичные и практичные, но стоят 2. 5 раза дороже, чем наши, за 7000 евро.

В то же время если на окраинах мы будем размещать дорогие павильоны, то как будет выглядеть центр Нарвы после 2027 года, когда JC Decaux «съедет» от нас?

В пользу павильонов последней модели говорит то, что павильоны ожидания еще не так давно использовали для своего времяпрепровождения асоциалы, нарвитяне, соответственно, выражали по этому поводу недовольство. Поэтому была разработана такая система общественного транспорта, при которой автобусный павильон не создает возможности находиться в нем долгое время.

Мы движемся к тому, чтобы люди довольно четко придерживались расписания общественного транспорта, а общественный транспорт приходил вовремя. Соответственно приходить на остановку стоит за 2-3 минуты до своего автобуса.



Подготовила Татьяна Завьялова