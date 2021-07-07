Кольцо представляет опасность

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В ходе инфочаса Нарвской горуправы вице-мэр Сергей Горлач осветил интересующий многих вопрос: что происходит с перекрестком улиц Пушкина и Мальми.

Фото: Светлана ЗАЙЦЕВА

Построенное там кольцо долгое время было «декоративным», представляя собой выгородку из дорожных заграждений. Но после того как перекресток обрел должный вид, круг из булыжников по-прежнему огражден. По словам Горлача, проблема в том, что камни, которыми выложено кольцо, постоянно вылетают на проезжую часть и представляют опасность как для водителей, так и для пешеходов. Он, кстати, отметил, что эта проблема относится не только к кольцу на Пушкина - Мальми.

Смесь, скрепляющая булыжник, должна окончательно схватиться, и только после этого ограждение вокруг кольца будет снято.

Отметим, что камни не вылетают сами собой, это происходит вследствие наезда на них автомобиля. Попросту говоря, водители «цепляют» булыжное покрытие кольца. Чтобы избежать этого, и установлен временный забор.

Пользуясь поводом, мы посмотрели состояние других новых колец в городе. И заметили, что, например, середина кольца на пересечении Пушкина и Вокзали, где, очевидно, должна располагаться цветочная клумба, поросла пышным бурьяном. Опасности это, конечно, не представляет, но и эстетики городу не добавляет.





Виталий ШКОЛА