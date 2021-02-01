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В среду, 7 июля, начал разрушаться многоэтажный корпус бывшего завода «Балтиец», тот, что расположен вдоль улицы Кересе, по адресу Линда, 16 – 16А. Но рушится он не сам по себе – запланированный снос осуществляет завод Fortaco.

Ларисе Шабуновой есть что обсудить с вице-мэром Нарвы.

Огромный корпус завода на сегодня избыточен в плане производственных мощностей. А долгий простой пустовавшего здания, которому уже порядка 50 лет, привел к неизбежным негативным явлениям – устаревшие конструкции могут представлять опасность.

Как сказала директор Fortaco Estonia Лариса Шабунова, проект по сносу задуман еще в 2017 году. Но было много проблем, и только в конце 2020 года их удалось решить.

- Звезды сошлись, и у нас все получилось, - сказала Шабунова.

Звезды действительно сошлись – на снос здания удалось получить поддержку от KredEx. Стоимость сноса – 400 тысяч евро, 100-150 тысяч будет стоить строительство парковки. Если все условия проекта будут выполнены, софинансирование со стороны KredEx составит 150 тысяч евро.

По словам директора, главная цель сноса старого производственного корпуса – строительство на этом месте хорошей, современной парковки для работников завода. И действительно, на Fortaco в Нарве трудится около 500 человек, а запарковаться вблизи проходной абсолютно негде.

Сроки сноса конец октября – начало ноября, то есть в «разрушительном режиме» Fortaco предстоит жить четыре месяца.

Работы по сносу производит фирма CrushTec, и ее представитель заверил, что все работы будут выполнены в срок.

На стадии подготовки участие в проекте принимал и город. Вице-мэр Сергей Горлач подчеркивает, что снос здания существенно и в лучшую сторону изменит городской пейзаж. Хоть нарвитяне за долгие годы и привыкли к гигантским производственным корпусам в центре города, облик Нарвы должен меняться.

В прошлое уходит целая эпоха жизни Нарвы – завод «Балтиец».

- Это событие показывает, что мы переходим от старого к новому, - сказал он, - улицы города становятся удобнее, светлее, комфортнее. Это же касается и условий труда для работников Fortaco. Надеюсь, что действия Fortaco по сносу здания дадут дополнительную мотивацию для города – нам тоже нужно убирать старые здания, и мы начнем делать это уже в августе.

Старожилы Нарвы помнят, что судьба здания с самого начала была непростой – еще на стадии строительства рухнула его торцевая кирпичная стена. И вот, спустя полвека, специально привезенный из Таллинна мощный экскаватор начал уже целенаправленно громить стены бывшего производственного корпуса.

Наша справка:

Fortaco Estonia занимается производством металлоконструкций для грузоподъемного оборудования, оборудования горнодобывающей промышленности, лесопереработки для промышленных предприятий. Fortaco Estonia OÜ в Нарве изготавливает сварные стальные конструкции для заказчиков Fortaco по всей Европе. В настоящее время на нарвском предприятии работает более 470 человек. За последние полтора года численность персонала увеличилась на более чем 150 человек.





Виталий ШКОЛА

Фото: Виталий Школа