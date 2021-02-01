Более 400 нарвских школьников будут изучать эстонский язык в лагере

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Более 400 нарвских школьников в течение двух недель будут изучать эстонский язык и развивать свои учебные и социальные навыки в городском лагере Noored Kooli. В лагере со школьниками будет заниматься 41 начинающий учитель из одноименной программы.

Иллюстративное фото: academlux.com

Об этом BNS сообщила пресс-служба организации Noored Kooli, напомнив, что городской лагерь Noored Kooli проходит в Нарве уже четвертое лето подряд, и количество участвующих в лагере детей стабильно растет из года в год. В начинающемся во вторник в Нарвской Солдинаской гимназии лагере участвует более 400 детей и подростков из всех школ города Нарва, а некоторые участники приедут в лагерь из других городов Ида-Вирумаа.

Учебная работа в городском лагере проходит на эстонском языке по методу языкового погружения, а главная цель лагеря - развить учебные и социальные навыки учеников. Руководитель по обучению Noored Kooli Йоозеп Норма сообщил, что городской лагерь призван сгладить негативное влияние дистанционного обучения на учебные навыки и мотивацию учеников.

“Дети и подростки смогут заниматься одной конкретной задачей в небольших группах. Для учеников это возможность получить связанный с обучением положительный опыт, в том числе в использовании эстонского языка, а также в разработке, реализации и представлении проектов. В лагере развиваются социальные компетенции и навыки общения учеников, которые пострадали из-за коронакризиса по меньшей мере так же сильно, как их знания по предметам”, - отметил Норма.

В роли вожатых в городском лагере - 41 участник 15-го набора развивающей программы Noored Kooli. Менее через два месяца все они начнут работать учителями в партнерских школах программы Noored Kooli по всей Эстонии. Перед лагерем начинающие учителя прошли около 100 часов педагогического обучения, а во время городского лагеря их будут поддерживать опытные действующие педагоги.

Одна из начинающих учителей лагеря - будущий преподаватель математики в Русской гимназии Хааберсти Ксения Мельникова - намерена сделать акцент на использовании современных методик и обучении нарвских школьников навыкам работы в команде и обработки информации.

“Я обязательно хочу попробовать применить на практике методику предметно-языкового интегрированного обучения, которая является основой учебной работы в нашем городском лагере. Мне очень хотелось бы обучить нарвских ребят навыкам обработки информации и критического мышления, а также показать им ценность умения работать в команде,” - сказала Ксения Мельникова.

Обучение в городском лагере для детей является бесплатным. Проведение лагеря поддерживают город Нарва и благотворители среды “Я люблю помогать”. Свой вклад в проведение лагеря вносят также волонтеры центра неформального обучения VitaTiim. Городской лагерь проходит с 6 по 16 июля в Нарвской Солдинаской гимназии.

ЦУ Noored Kooli - некоммерческая организация, которая создает среду для формирования лидеров сферы образования, чтобы каждый ребенок в Эстонии смог получить очень хорошее образование. Для этого в программу набирают способных людей с лидерскими качествами из разных сфер жизни, ранее не обучавшихся на педагога, но желающих внести свой вклад в образование в Эстонии и поработать по крайней мере два года учителем в школе.

Программа предлагает им многостороннее обучение по педагогике и лидерству в сотрудничестве с Таллиннским университетом, а также систему поддержки. По завершении двух лет участники программы могут решить, хотят ли они продолжить работу учителем или применять полученные знания и навыки в другой роли. За 15 лет своей деятельности Noored Kooli привело в сферу образования почти 300 человек, большая часть которых работает в этой сфере по сей день.





BNS