Исторические очерки: Секретный ход в глубинах Нарвы

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В середине 1930-х годов прошлого века исследование нарвских подземелий продолжилось, и были предприняты новые экспедиции в глубины Нарвы, чтобы пролить свет на то, что же там скрывается.

Вид на Ратушную площадь с крыльца ратуши.

До этого мэр Нарвы господин Яан Лутс на протяжении долго времени собирал истории местных старожилов, кто 40-50 лет назад опускался в нарвские подземные туннели. Это происходило до того, как во времена царской власти эти переходы были законодательно закрыты для посещения и исследований.

В первую очередь Лутс хотел выяснить информацию о подземных ходах бастиона «Пакс», который находился напротив дома Петра I. По сообщению некоторых горожан, внутри бастиона существовало много спиралевидных проходов, в которых легко можно было потеряться.

Один горожанин рассказал историю, что 45 лет назад он и несколько других детей спустились в нарвские подземелья и заблудились.

В первую очередь Лутс хотел выяснить информацию о подземных ходах бастиона «Пакс», который находился напротив дома Петра I.

После 18 часов заточения в недрах земли под Нарвой им всё-таки удалось выбраться и снова увидеть дневной свет. На поверхность они поднялись якобы через отверстия бойниц, которые находятся со стороны Бульвара. Это место было как раз там, где недавно начались раскопки.

О подземных подвалах, которые находятся под Тёмным садом, Лутсу удалось переговорить с одним 70-летним стариком. Давным-давно он проник в подземелья через старый проход, который впоследствии был замурован городскими властями, чтобы у жителей не было возможности опускаться в подземелья и подвергать свою жизнь опасности. По его словам, в подземелье находился стол, сделанный из камня, такие же стулья, и в углу стоял железный сундук. Старик согласился показать место, где начинался этот подземный ход. Дальнейшие исследования показали, что проход под Тёмным садом был замурован стеной.

В подземелье находился стол, сделанный из камня, такие же стулья, и в углу стоял железный сундук. Дальнейшие исследования показали, что проход под Тёмным садом был замурован стеной.

Ещё одну историю рассказал местный гончар. По его словам, из кабинета мэра на Ратушной площади лестница вела под землю. В задней стене кабинета, за сдвижной панелью, была дверь, которую много десятилетий назад заложили кирпичами, чтобы закрыть проход. Этот секретный ход также вспомнил один из старейших жителей Нарвы, который юношей хотел воспользоваться этим проходом, но у него ничего не вышло, так как под землёй он наткнулся на завал. Как выяснилось поздне, под Ратушной площадью до сих пор имеется один подземный ход.

Исследование, инициированное городскими властями по обнаружению этого хода, показало, что в целом под Нарвой гораздо больше подземных туннелей, чем казалось раньше. Можно даже было утверждать, что подземные ходы пересекали всю Старую Нарву, и некоторые из них, скорее всего, были построены еще в средние века.

После вышеописанных исследований был составлен план по дополнительному изучению нарвских подземелий с целью глубже изучить историю Нарвы и сделать из подземелий великолепный туристический объект.

Больше подобных историй о Нарве представлены в книге Александра Опенко "Тайна Персидского дома и другие истории нарвских подземелий".





Александр ОПЕНКО,

историк, гид по Нарве

Большая благодарность за предоставленные архивные материалы Йозефу Кацу