Дата публикации: Вчера, 13:39 Просмотрено: 156

Наблюдательные горожане обратили внимание на один из интересных уголков парка EV100 и на всякий случай поинтересовались у нашей редакции:

В июне 2021 года в народном огороде парка EV100 были поставлены грядки для овощей и трав. Фото: Татьяна ЗАВЬЯЛОВА

- Заметили, что в парке появился народный огород, но хотели бы узнать, какие "правила игры" там существуют: можно ли там сажать, можно ли, напротив, что-то срезать для себя? Или это просто для атмосферы и красоты?

На вопрос читателя наша газета попросила ответить руководителя MTÜ Uus Sild Владимира Наумова. Вот что он сообщил:

- Плодовый сад (Tarbeaed) в парке EV100 был заложен в конце лета 2020 года. Там высажены яблони 10-ти сортов, сливы, смородина и крыжовник.

В июне 2021 года в саду были поставлены грядки, в которых, на данный момент растут кабачки, щавель, лук, петрушка и сельдерей, а также пряные травы - мята, чабрец, чабер и лаванда.

В этом году задача огорода — экспериментальная. Мы хотим посмотреть, какие огородные растения в этом месте (прямое солнце и почти постоянный ветер) будут расти максимально эффективно. Многие растения уже не выдержали нынешнего жаркого июня, и мы их заменили.

Цель этого городского огорода - не только создание атмосферы и красоты, но и знакомство жителей города с различными растениями, которые можно выращивать в городе, и распространение городского огородничества в Нарве по примеру Таллина и Тарту.

Уже в этом году мы планируем учебно-практические экскурсии в конце июля и в конце августа, тогда можно будет и попробовать то, что выросло.

О конкретных датах экскурсий мы сообщим дополнительно.





«НГ»