Открыта регистрация в бесплатные клубы эстонского языка в Нарве!

Город / В центре вниманияОткрыта регистрация в бесплатные клубы эстонского языка в Нарве!
Дата публикации: Вчера, 11:45 Просмотрено: 205
Многим людям не хватает языковой практики в повседневной жизни из-за объективных причин, одна из которых - отсутствие носителей языка, которые имели бы время на живое и неформальное общение.
Именно общение, улучшение разговорных навыков и знакомство с культурой Эстонии - цель бесплатного клуба эстонского языка и культуры. В программу клубов входит как общение в классе (с кофе-паузой), так и экскурсии. Клубной «изюминкой» будут интересные люди, гости клуба.
Требования к участнику -
1. Вам 18 или более лет.
2. У Вас есть подтвержденная свидетельством категория В2 или С1 (подходит диплом от Integratsiooni SA - Фонд Интеграции) Также подходят старые категории kesktase, kõrgtase.
3. Вы ещё ни разу не принимали участие в клубах.
Регистрация, расписание и информация -
https://atlasnet.ee/klubid/
Места ограничены, участие бесплатное.
Atlasnet
Фото: Atlasnet