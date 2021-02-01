Viru Prospekt Открыта регистрация в бесплатные клубы эстонского языка в Нарве! » Сайт газеты "Нарвская газета" - новости Нарвы и всей Эстонии
Реклама Подписка О нас

Город / В центре вниманияОткрыта регистрация в бесплатные клубы эстонского языка в Нарве!

Дата публикации: Вчера, 11:45 Просмотрено: 205

Многим людям не хватает языковой практики в повседневной жизни из-за объективных причин, одна из которых - отсутствие носителей языка, которые имели бы время на живое и неформальное общение.

Открыта регистрация в бесплатные клубы эстонского языка в Нарве!

Именно общение, улучшение разговорных навыков и знакомство с культурой Эстонии - цель бесплатного клуба эстонского языка и культуры. В программу клубов входит как общение в классе (с кофе-паузой), так и экскурсии. Клубной «изюминкой» будут интересные люди, гости клуба.

Требования к участнику -
1. Вам 18 или более лет.
2. У Вас есть подтвержденная свидетельством категория В2 или С1 (подходит диплом от Integratsiooni SA - Фонд Интеграции) Также подходят старые категории kesktase, kõrgtase.
3. Вы ещё ни разу не принимали участие в клубах.

Регистрация, расписание и информация -
https://atlasnet.ee/klubid/

Места ограничены, участие бесплатное.


Atlasnet

Фото: Atlasnet

Поделиться

Галерея

Комментарии (3)

avatar
Дмитрий
Вчера, 14:24
Цитировать
Супер, спасибо за новость! :)
avatar
User
Вчера, 16:41
Цитировать
Василию - Не совсем понятно, причём тут администрация президента :D Возможно бы случайно добавили последнее скопированное сообщение в комментарий, но да - новость хорошая :)
avatar
Matthewrhina
Вчера, 21:29
Цитировать
Good Morning fellas. My circle is surprised to have fell upon the community here. It has imparted great insight to our lives. I've been scratching my head for this info for months and I will be sure my friends to swing by. The other night I was traversing through the internet trying to locate a resolution to my stinging questions and I am reinspired to take things higher in whatever expressions possible. We're getting all maxed out on the signs going on. Again I just needed to thank you here and now for such amazing assistance. This has opened me out of my comfort zone. Many sweet new things occurring my life. Its such a grand blog community to make organic connects. Another thing that I am looking into expert hair coloring for women near me Parker, Texas. If you are everywhere in Allen I will give you an awesome deal on a new hairstyle Best, Robin.

Добавление комментариев:

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Окрошка Читать все

В мире Читать все