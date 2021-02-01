Открыта регистрация в бесплатные клубы эстонского языка в Нарве!

Дата публикации: Вчера, 11:45 Просмотрено: 205

Многим людям не хватает языковой практики в повседневной жизни из-за объективных причин, одна из которых - отсутствие носителей языка, которые имели бы время на живое и неформальное общение.

Именно общение, улучшение разговорных навыков и знакомство с культурой Эстонии - цель бесплатного клуба эстонского языка и культуры. В программу клубов входит как общение в классе (с кофе-паузой), так и экскурсии. Клубной «изюминкой» будут интересные люди, гости клуба.



Требования к участнику -

1. Вам 18 или более лет.

2. У Вас есть подтвержденная свидетельством категория В2 или С1 (подходит диплом от Integratsiooni SA - Фонд Интеграции) Также подходят старые категории kesktase, kõrgtase.

3. Вы ещё ни разу не принимали участие в клубах.

Регистрация, расписание и информация -

https://atlasnet.ee/klubid/

Места ограничены, участие бесплатное.





Atlasnet

Фото: Atlasnet