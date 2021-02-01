К покорению рынка труда готовы!

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В Ида-Вирумааском центре профессионального образования в Йыхви, Силламяэ и Нарве прошли торжественные выпускные, где 761 выпускник получил свой аттестат об окончании профцентра. Из них 60 лучших учеников были приглашены на директорский прием, а 19 лучших из лучших - на прием к президенту.

Ида-Вирумааский центр профессионального образования осуществляет уровневое обучение в семи областях: технология, экономика, ИТ и мультимедиа, строительство и деревообработка, питание, услуги, металл и автодело.

К покорению рынка труда теперь готовы представители следующих профессий: оператор деревообрабатывающего станка, строитель деревянных конструкций, строитель-отделочник, штукатур, сантехник, строитель бетонных конструкций, маляр, горнорабочий, лаборант, установщик технологий и оборудования возобновляемых источников энергии, электрик, специалист по системам безопасности, мехатроник, производственный автоматик, младший разработчик программного обеспечения, специалист по ИТ безопасности, младший специалист по ИТ-системам, младший специалист по мультимедиа, специалист по ИТ-системам, парикмахер, портной легкой одежды, оператор уборки, обслуживание в торговле, пошив одежды (легкой одежды), консультант по путешествиям , малый предприниматель, складской работник, специалист по управлению бизнесом, бухгалтер, повар, пекарь, помощник повара, кондитер, специалист по технологии хлебобулочных и кондитерских изделий, техник по шиномонтажу и обслуживанию поверхностей транспортного средства, автомеханик и сварщик.



Директор Ида-Вирумааского центра профессионального образования, Ханнес Метс, поздравил выпускников и поделился с ними житейской мудростью. «Этот год был очень тяжелым для всех нас, мы были вынуждены учить и учиться в новых условиях. Поскольку дистанционное обучение ограничивало наши возможности, учителя делали все возможное, чтобы разнообразить методы обучения и улучшить качество преподавания. Но стоит помнить, что трудности закаляют, не дают расслабиться. Будьте такими же сильными, настойчивыми и целеустремленными на своем будущем карьерном пути. Желаем успехов и попутного ветра!» - сказал Ханнес Метс выпускникам.



Этот год вытолкнул всех нас из зоны комфорта. Многие были к этому не готовы. Учителя и ученики вместе учились использовать цифровые технологии. Среди них были и те, кто не справился с изменившейся ситуацией. В то же время многие все же преодолели препятствия пандемического года и стали еще сильнее и способнее. «Такие навыки как стрессоустойчивость, креативность, быстрая переподготовка, способность к адаптации и умение вести переговоры, являются прочной основой для успешной карьеры», - подбодрила выпускников Анжелика Вайно-Кесккюла, руководитель по качеству и и.о. учебного директора Ида-Вирумааского центра профобразования.





Dmitri Fedotkin (IVKHK)

Фото: Jekaterina Snõtkina