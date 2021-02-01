В Нарве появится еще один ресторан

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Вопросы по установлению детальной планировки на заседаниях горсобрания обычно являются «проходными». Но детальная планировка по адресу Таллиннское шоссе, 43 является значимой для горожан – здесь AS Astri-Narva собирается построить кафе быстрого питания и ресторан.

Стеклянный павильон фирмы Burger King займет половину нынешней парковки, что перед торговым центром Centrum. Эта территория принадлежит ТЦ Astri, имеющему и другие парковки как снаружи, так и внутри своего здания. Фото: Наталья СОБОЛЕВА

В решении городского собрания говорится, что заинтересованное лицо, то есть AS Astri-Narva, на основании договора обязано оплатить все расходы по строительству. Кроме того, в его обязанности входят озеленение участка, установка уличного освещения и строительство технических зданий. Площадь под строительство ресторана быстрого питания – 600 кв. метров. Ресторан будет построен в дополнение к уже существующей автозаправочной станции.

В постановлении горсобрания говорится, что инициируемая детальная планировка должна решить вопросы организации дорожного движения (подъезды и парковка), благоустройства и озеленения участка, а также определить расположение инженерных сетей. Общая площадь детальной планировки составляет 3 212 кв. метров.

У депутата Алексея Мяги возник вопрос, не возникнет ли в результате детальной планировки конфликта между предпринимателями, в частности, заправочной сети Neste и AS Astri-Narva. Докладчик — директор Департамента архитектуры Кайе Энно - пояснила, что этот вопрос обсуждался, и будут учтены все интересы.

После принятия детальной планировки она будет вынесена на публичную демонстрацию, по результатам которой в проект могут быть внесены изменения. Эскиз детальной планировки заказчик должен предоставить в Департамент архитектуры и планирования в течение 12 месяцев со дня принятия решения, то есть, не позднее 17 июня 2022 года.





Виталий ШКОЛА