Дачи на Кулгу могут «уйти с молотка»

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Благоустройство порта Кулгу является одной из приоритетных задач развития прибрежных зон города. Однако на территории, находящей в непосредственной близости от порта, расположено немало строений, возведенных без разрешения на строительство и использование, что препятствует активной фазе работ.

Фото: Николай Андреев

Часть «Нарвской Венеции», как с недавних пор стали называть весь район Кулгу, ставший в последнее время очень популярным, расположена, оказывается, на чужой территории. Земля у «холодного канала» Балтийской электростанции, на которой находится порядка 240 неприватизированных строений, является собственностью Eesti Enеrgia, поэтому именно энергетический концерн занимается решением этого вопроса.

Речь идет о приватизации участков, и в ближайшее время Eesti Enеrgia готов сделать конкретные предложения садовым товариществам о коллективной приватизации строений . Дело в том, что, если участки и строения выставить на конкурс раздельно, могут прийти другие покупатели, и в этом случае человек, годами обустраивавший участок, может остаться ни с чем.

- Если я приду и заплачу больше, - сказала на инфочасе горуправы мэр Нарвы Катри Райк, — то ваша собственность станет моей.

Чтобы такого не случилось, вопрос будет обсуждаться на специальном совещании, куда будут приглашены все заинтересованные лица. Как правильно провести коллективную приватизацию, как выйти из сложной ситуации с наименьшими потерями - будет подробно обсуждаться в августе на собрании, где будут присутствовать члены товариществ, представители Eesti Enеrgia и Нарвской горуправы.

Поясним, что речь идет именно о дачных участках и строениях, расположенных у канала. К территории собственно порта Кулгу эта проблема отношения не имеет. Территорией порта управляет муниципальное целевое учреждение Narva Sadam, и в зону ответственности Eesti Enеrgia порт Кулгу не входит. Работы там идут в рамках проекта «Развитие прибрежных зон городов Нарва и Сланцы для улучшения деловой и гостевой среды», который поддержан Программой приграничного сотрудничества «Россия – Эстония».





Виталий ШКОЛА