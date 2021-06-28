Обновлено: Талантливые люди создают успешный ритм культуры

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В четвертый раз в Нарвском замке 29 июня на торжественной церемонии, организованной Отделом культуры Нарвской городской управы, получили заслуженные награды более 50 творческих горожан, как детей, так и взрослых, существенно, до международных масштабов, расширивших культурное пространство города.

Педагог Нарвской Художественной школы Ольга Тюрина не только ведет уроки в школе, но и сама является действующим художником и возглавляет местное объединение художников "Вестервалли".

Как отметила в приветствии мэр Нарвы Катри Райк, деятели культуры работают всегда, вне зависимости от привычного для большинства людей временного графика, в том числе по вечерам, по выходным, то есть работа и хобби сливаются в единое целое: "По-другому просто не получается. Мы знаем, что эта работа не самая высокооплачиваемая, но мы вас любим, вы – это именно лицо города, мы вас благодарим, и хотя слов благодарности никогда не бывает достаточно, все-таки большое спасибо вам за ваш нелегкий труд!" – сказала г-жа Райк, обращаясь к собравшимся в зале.

Насколько целесообразным было организовывать столь крупное (мы насчитали в зале более 100 человек) мероприятие в нынешних сложных условиях? Заместитель заведующего Отделом культуры Дмитрий Вергун считает, что торжественная церемония в данный конкретный момент и позволительна, и необходима. Ведь в прошлом году ничего подобного провести не удалось, награды доставили победителям на дом. Сейчас есть возможность продолжить городскую традицию чествования деятелей культуры, установившуюся в 2018 году. А число отмеченных городом жителей говорит о том, что пандемия — вовсе не повод отказывать себе в удовольствии заниматься любимыми видами творчества или организовывать эти занятия доступными в период действия ограничений методами.

Основные творческие пути

Систематизация финалистов конкурса – дело сложное, но необходимое. В Отделе культуры была создана комиссия, которая рассмотрела кандидатуры, предложенные ранее горожанами. Всего на конкурс было представлено 68 творческих людей, 52 из которых стали победителями в следующих шести номинациях:

– музыка,

– национальная культура,

– молодежная культура;

– изобразительное и прикладное искусство,

– зрелищное искусство;

– литература.

Достойное место нашлось всем – и молодым людям, и взрослым, профессиональным деятелям культуры. Разве что вторые по понятным причинам не были включены в "молодежную культуру", а первые не фигурировали в литературной номинации, которая вообще-то открыта для всех возрастов (осмелимся предположить, что в будущем году мы встретимся и здесь с юными талантами).

Устин Полуэктов (на фото внизу), юный вокалист студии Pääsuke, в истекшем году стал победителем или лауреатом девяти международных конкурсов.

Музыка звучит всегда

Как выяснилось на церемонии награждения, одной из самых многообещающих творческих площадок оказался Дом культуры "Ругодив". Грамотами и подарками были отмечены ансамбль бального танца "Фламинго" и его руководитель Елена Курган в номинации "Зрелищное искусство", танцевальный ансамбль "Юн-Ост" и ансамбль народного танца Päikeseratas под руководством Натальи Мыттус и Людмилы Тураевой в номинации "Народная культура", а также участники вокальной студии Юлии Кузьминой Magic Land в номинации "Музыка".

В Отделе культуры была создана комиссия, которая рассмотрела кандидатуры, предложенные ранее горожанами. Всего на конкурс было представлено 68 творческих людей, 52 из которых стали победителями в шести номинациях.

Не меньшие достижения продемонстрировали воспитанники Елены Коломийцевой, юные вокалисты студии Pääsuke – Арина Черкашина, Валерия Федорова, Виктория Дмитриенко и 8-летний Устин Полуэктов, который в истекшем году стал победителем или лауреатом девяти международных конкурсов.

Разумеется, были отмечены и профессионалы – названные руководители вокальных коллективов, а также директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова, которая в Международный день джаза, 30 апреля, сумела организовать удивительный концерт "Музыка без границ" одновременно в Нарвской и Ивангородской крепостях.

Нарва – город художников?

В определенном смысле так и есть. Хотя бы потому, что номинация "Изобразительное и прикладное искусство" собрала 29 молодых дарований из Нарвской художественной школы. Наряду с ними поздравили и их педагогов – Ольгу Тюрину, Анатолия Романова, Шамиля Алиева, Светлану Еремину, Ирину Сопину, Елену Кузнецову и Валентину Стрефф.

Были отмечены также известные в городе мастера из объединения "Вестервалли", основанного в 1999 году, членами которого являются некоторые педагоги художественной школы, а также Геннадий Курленков, Тамара Барбарина, Елена Сабинина, Татьяна Сонина и другие. Работы этих художников можно было увидеть в Нарвском колледже Тартуского университета, здании Нарвского порта, Доме детского творчества, Александровской церкви.

Художественный облик города в немалой степени сформировали и продолжают совершенствовать Екатерина Аверко, Ольга Воронкова, руководитель A-Art Galerii Эдуард Зенчик, гид Нарвского музея Елена Ховарт, преподаватель Пяхклимяэской гимназии и создатель ряда граффити Мария Самбуренко, мастер художественной фотографии Анастасия Волкова.

И конечно же, особое место занимает недавно ушедший от нас Борис Уваров, один из ведущих художников Эстонии, чья персональная выставка открылась в Художественной галерее 18 июня.

Как видим, только лишь перечисление имен заставляет нас снять вопросительный знак в подзаголовке и вглядеться более пристально в образы, которые нам предлагают одаренные дети и взрослые.

Без краеведения нет истории

Тем более приятно лишний раз напомнить, что краеведение в Нарве есть и оно активно развивается. Нарвское общество древностей имени Генриха Ганзена (MTÜ Henrich Hanseni nimeline Narva Muinsuste Selts), основанное в 2015 году, подготовило уже десятый номер многостраничного, красочно оформленного, изобилующего интереснейшими фактами "Историко-краеведческого альманаха", как сообщил нашему изданию член правления Юрий Сидоров, удостоенный награды в номинации "Литература". В ближайших планах общества издание на русском языке книги о Нарве эстонского историка 1930-х годов А. Сювалеппа, а также переиздание известной ныне лишь специалистам монографии А.В. Петрова под интригующим названием "Город Нарва. Его прошлое и достопримечательности в связи с историей русского господства на Балтийском побережье 1223–1900 гг." (СПб., 1901). Кроме того, планируется выпуск в виде отдельной книги большой работы В.В. Косточкина о топографии Ивангорода, опубликованной 60 лет назад (Советская археология. №3. 1961).

В заключение еще раз хотелось бы отметить демократичность конкурса, поскольку кандидатуры лучших деятелей культуры представили именно горожане.





Сергей ТРОХАЧЕВ

Фото: Даниил ВОЛОЦКОЙ