Вакцинироваться можно без предварительной записи

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1 июля в торговом центре Fama пройдет первая в Эстонии акция, в ходе которой все желающие смогут сделать прививку от коронавируса без предварительной записи и регистрации.

Вопросы Сигрид Михайловой задавали не только журналисты, но и мэр города. Фото: Виталий Школа

Пилотную акцию проводит группа по вакцинации от COVID-19 Silmarõõm S. Всего в первый день июня организаторы рассчитывают вакцинировать 200 человек. Но эта цифра может и увеличится, если прививку захочет сделать большее количество людей.

Как объяснила на инфочасе горуправы представитель Silmarõõm S Сигрид Михайлова, количества доз вакцины достаточно, и вакцинироваться смогут не только нарвитяне, но и все жители Эстонии, оказавшиеся в этот день в центре Fama, а, возможно, и специально приехавшие в Нарву, узнав об акции.

Вакцинация будет проходить с 15 до 19 часов. Использоваться будет вакцина Janssen, применение которой – одноразовое, то есть, для получения иммунитета достаточно одной инъекции препарата. По словам Михайловой, эффективность препарата Janssen составляет более 80 процентов. Исследования показывают, что все вакцины, предлагаемые в Эстонии, эффективны против штамма дельта, но только после завершения курса вакцинации – через две недели после однократной дозы Janssen, через одну неделю после второй дозы Pfizer, через две недели после второй дозы Moderna и Astra Zeneca.

В акции примет активное участие мэр Нарвы Катри Райк. С 15 до 17 часов 1 июля она будет присутствовать в центре Fama. Первым двумстам вакцинированным она лично подарит экземпляр своей новой книги «Особенная Нарва».

По состоянию на утро воскресенья в Эстонии хотя бы одной дозой от COVID-19 вакцинированы 552 164 человека и курс вакцинации завершен у 419 380 человек. Вакцинировано 50,7 процента взрослого населения Эстонии. Дополнительная информация доступна на сайте vaktsineeri.ee/ru/.

Более подробно об акции читайте в печатной версии нашего издания.





Виталий ШКОЛА