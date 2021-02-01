Нарвские центристы не будут поднимать вопрос об отставке мэра Катри Райк

Дата публикации: Сегодня, 15:06 Просмотрено: 157

Нарвские центристы не намерены поднимать вопрос об отставке мэра Нарвы Катри Райк по причине того, что она решила формировать свой избирательный союз вместо участия на выборах в списке Центристской партии.

Татьяна Стольфат и Катри Райк. Фото: Sergei Stepanov / ERR

Утром в понедельник правление нарвского округа Центристской партии провело заседание, на котором обсуждались предвыборные вопросы. По словам руководителя округа Татьяны Стольфат, отказ мэра Нарвы Катри Райк баллотироваться на предстоящих муниципальных выборах в списках центристов не обсуждался, сообщают радионовости ERR.

"Катри Райк является членом Социал-демократической партии и обсуждать ее на правлении нарвского округа Центристской партии абсолютно нет смысла. Каждый выбрал тот путь, по которому теперь пойдет", - сказала Стольфат.

Она добавила, что поднимать вопрос об отставке мэра центристы не планируют, поскольку не видят в этом никакого смысла.

"А какой смысл сейчас выражать недоверие Катри Райк? Я считаю, что мы никаких рекомендаций [фракции] на этот счет не давали и не видим в этом абсолютно смысла. Каждый идет своей дорогой. У нее своя дорога, у нас теперь своя. Чуть-чуть откорректировали дороги и идем", - рассказала Стольфат.





ERR