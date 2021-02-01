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Госкомпания Riigi Kinnisvara (RKAS) объявила тендер на строительство здания будущей Нарвской государственной гимназии и капитальный ремонт Кесклиннаской гимназии, на базе которой создадут основную школу.

Эскиз Нарвской госгимназии. Автор: RKAS

В обеих школах в сентябре 2023 году начнут обучение в общей сложности 1400 учеников, сообщила в понедельник пресс-служба RKAS.

Нарвскую государственную гимназию на 540 учебных мест построят на улице Пушкина. На этой же улице рядом с территорией, где разместится госгимназия, находится и Кесклиннаская гимназия, здание которой возвели еще в 1926 году. Но поскольку оно пострадало во время Второй мировой войны, то в 1950 году его перестроили в несколько измененном виде. Теперь школьный дом ждет капитальный ремонт, после которого гимназия станет основной школой и будет рассчитана на 864 ученика.

Строительство школьных зданий финансируется Европейским фондом регионального развития и государственным бюджетом. Предполагается, что оно будет завершено к июню 2023 года.

Заявки для участия в тендере принимаются до 17 августа.





ERR