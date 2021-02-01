Успехи нарвских снайперов

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В чемпионате Эстонии среди юношей и девушек 2003 года рождения и моложе нарвские стрелки воспитанники спортивной школы Паэмурру завоевали наибольшее количество золотых наград, не забыв и про другие драгоценные металлы.

Иллюстративное фото: Avesta Tj

В упражнении 60 выстрелов лёжа из малокалиберной винтовки чемпионом Эстонии среди юношей стал Артём Плотников, второе место занял Кирилл Румянцев. Среди девушек в этом упражнении Анастасия Олевич стала серебряным призёром. В командном зачете стрелки (Артём Плотников, Кирилл и Максим Румянцевы) поднялись на высшую ступень пьедестала почёта. Первая команда девочек в составе Анастасии Олевич, Александры Боярчук и Варвары Рогатен заняла третье место. В стрельбе из малокалиберной винтовке с трёх положений Кирилл Румянцев сменил серебро на золото и стал Чемпионом Эстонии, а Артём Плотников стал вторым. Среди девушек Анастасия Олевич последовала примеру Кирилла и также поменяла своё серебро на металл высшего качества и поднялась на верхную ступень пьедестала. В командном зачёте в этом упражнении юноши в том же составе вновь стали чемпионами. Среди девушек первая команда в составе Анастасии Олевич, Александры Боярчук, Ксении Крот стала серебряным призёром, а вторая команда в составе Ксении Ивановой, Карины Смирновой и Ксении Никитиной – бронзовым.

Катрин Смирнова. Фото: PSK

В стрельбе из произвольного пистолета на 50 метров Никита Даргель занял второе место, а Иван Булаевский стал бронзовым призёром. В стрельбе из спортивного пистолета Никита Даргель вновь стал серебряным призёром страны. В командном зачёте наши ребята (Никита Даргель, Иван Булаевский и Олег Полтев) стали чемпионами Эстонии в стрельбе из произвольного малокалиберного пистолета на 50 метров и в стрельбе из малокалиберного спортивного пистолета на 25 метров. В скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета Иван Булаевский поднялся на высшую ступень пъедестала, а в командном зачёте Иван Булаевский, Олег Полтев, Илья Сооц вновь были лучшими.

Мемориальные соревнования за Кубки четырех чемпионов мира — это памятные соревнования, посвященные чемпионам мира из Южной Эстонии — Эльмар Кивистику, Каарелл Кюбар, Альфред Кукк и Эрнст Рулль. Это самые успешные стрелки в Эстонии, которые выиграли в общей сложности на четверых 25 титулов чемпиона мира. На этих соревнованиях лучшие стрелки Эстонии разыгрывали четыре именных кубка в стрельбе из малокалиберной винтовки с трех положений. Чемпионка Европы 2021 года Катрин Смирнова (на фото) доминировала над всеми, выиграв три кубка из четырех. Она была лучшей в стрельбе с колена с результатом 382 очка, в стрельбе лежа с результатом 393 очка и выиграла финал с результатом 455,5 очков, что является новым юниорским рекордом Эстонии. Четвертый кубок в стрельбе стоя Катрин уступила своей подруге по сборной Эстонии, нарвитянке Анастасии Олевич, которая выбила стоя на 2 очка больше, чем Катрин, 378 очков.

В соревнованиях по пулевой стрельбе из спортивного малокалиберного пистолета среди женщин на Кубок Белой Розы выпускница спортивной школы Паэмурру Вера Румянцева заняла третье место.





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