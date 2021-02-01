Катри Райк отказалась от предложения центристов и создает избирательный союз

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В пятницу мэр Нарвы Катри Райк на брифинге, состоявшемся в Нарвском замке, сообщила журналистам, что все же не будет избираться по списку Центристской партии, а возглавит избирательный союз.

Катри Райк сформировала свой избирательный союз. Фото: Татьяна ЗАВЬЯЛОВА

Его рабочее название - «список Катри Райк», но, как заявлено, окончательное название подыскивается. Соратники Катри представили журналистам основные положения своей предвыборной платформы, которая существует пока в черновых набросках.

- Мы все хотим, чтобы Нарва развивалась, хотим, чтобы молодежь не уезжала из города. Мы все согласны, что горсобрание нуждается в новых людях. Что в руководстве города, частью которого мы стали сами, нужны изменения. И именно это причина, почему мы выходим на выборы своим избирательным союзом, - несколько общо обрисовала ситуацию Катри Райк. «Приглашаем в союз всех, кто связан политическими партиями, и кто не связан», - добавила г-жа мэр. Как прозвучало на брифинге, команда Катри Райк рассчитывает, что сможет выставить от себя список из 100 кандидатов в кандидаты. Конечная цель союза — чтобы в горсобрании не было монополистов, а были представлены различные политические силы.

Фото: Даниил Волоцкой

На сегодняшний день известно , что участвовать в местных выборах в Нарве отдельным списком собираются также EKRE, EESTI 200.

Со своим решением г-жа Райк ознакомила руководство Нарвского отделения Центристской партии, чуть ранее — председателя партии. И если это сообщение привело Юри Ратаса, по ее словам, в некоторое замешательство, то лидер нарвских центристов Татьяна Стольфат назвала решение мэра «предательством». Катри Райк и вице-мэр, реформист Сергей Горлач, не исключают, что при новом развитии событий могут лишиться своих кресел. Но, по их словам, эта угроза существовала и ранее. «Что ж, будет больше времени на подготовку к выборам», - рассуждает первый номер избирательного союза.

И все-таки почему Катри и еще несколько ее единомышленников-депутатов решили отказаться от участия в списке Центристской партии?

- Те договоренности, которые имелись на начало нашего сотрудничества, во многом не осуществились. Коалиция работает тогда, когда учитывается точка зрения всех ее партнеров.





Татьяна ЗАВЬЯЛОВА

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