Порт Кулгу мечтают превратить в популярную зону отдыха

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Параллельно со строительством, которое идет сейчас в порту Кулгу на Нарвском водохранилище, городская управа Нарвы организует обсуждения, каким образом малые и средние предприниматели Нарвы смогли бы включиться в развитие порта.

В порту Кулгу сейчас идут строительные работы по благоустройству его территории. Фото: Департамент развития и экономики НГУ

Осмотр на местности

Для начала важное уточнение: речь идет не о благоустройстве ставшей популярной «Нарвской Венеции», а только о территории самого порта Кулгу. Сейчас здесь находятся частные лодочные гаражи, пристань пограничных катеров, слипы для спуска лодок на воду; есть зеленая зона. Но в целом территорию порта Кулгу назвать благоустроенной пока нельзя.

Управляет территорией порта муниципальное целевое учреждение Narva Sadam, в ведении которого также находится и Нарвский порт.

Главным и активным пользователем порта Кулгу является Нарвский Клуб юных моряков. Здесь проходят соревнования КЮМа, отсюда нарвские юные моряки летом отправляются в свои походы по Нарове и Чудскому озеру, на Кулгу находится большой ангар, где КЮМ хранит часть своих лодок.

- В перспективе мы могли бы организовать здесь прокат лодок, катание на плавсредствах, различные водные мероприятия, - говорит директор Нарвского КЮМа Вадим Тренин. – У нас есть все необходимое для этого – начиная с лодок и спасательных жилетов и заканчивая опытными тренерами.

В последнее время интерес к району Кулгу повысился, что не удивительно: вода, тишина, живописные виды. В сентябре 2019 года Кулгу стал одной из площадок фестиваля музыки и городской культуры Station Narva, здесь уже дважды прошел водный фестиваль «Нарвская щука», собравший до 1000 участников. То есть потенциал развития этого небольшого нарвского порта и превращение его в одно из мест активного отдыха для местного населения, а также возможную туристическую достопримечательность Нарвы в принципе не вызывает сомнений. Но что конкретно, какими силами здесь развивать – вопрос открытый.

Что делают

Благоустройство порта Кулгу сегодня идет в рамках проекта «Развитие прибрежных зон городов Нарва и Сланцы для улучшения деловой и гостевой среды», проект поддержан Программой приграничного сотрудничества «Россия – Эстония». Строительные работы ведут нарвские фирмы – AS VANT и Eesti ESM OÜ. Срок завершения работ – ноябрь этого года.

- К этому времени здесь будет сделана реконструкция проезжей части дороги и построены пешеходные дорожки, обустроена парковка, дренажная система под парковкой, проведено уличное освещение, подведены кабели для электрооборудования, видеоохрана, - рассказывает руководитель проекта Анна Карина. - Благодаря проекту в порту Кулгу в целом будет благоустроена территория около 6 000 кв. м.

По словам члена правления AS Narva Sadam Сергея Львова, по отдельному проекту муниципальное учреждение купит и установит современные стационарные понтоны общей длиной 50 метров, чтобы спускаться в воду и на лодки с высокой причальной стенки было безопаснее. Тем более что в летнее время на близлежащих дачах со взрослыми отдыхает большое количество детей.

А что с ангаром для лодок КЮМа, интересуюсь у Кариной? Пока он, увы, вне зоны проекта.

Предприниматели заинтересованы

Пока идет строительство, Департамент развития и экономики Нарвы, осуществляющий данный проект, проводит ряд мероприятий по созданию в порту Кулгу кластера свободного времени, в который вошли бы малые и средние предприятия, заинтересованные в том, чтобы предлагать свои услуги на территории порта после завершения ее благоустройства. Ведь основная цель проекта - не только благоустроить порт, но и способствовать развитию среднего и малого предпринимательства в сфере предоставления досуговых услуг в Кулгу. Предполагается, что кластер поможет предпринимателям быстрее наладить здесь бизнес и более продуктивно работать.

На круглом столе, который прошел 18 мая в Нарвском порту, Департамент развития и экономики Нарвы представил предварительные результаты опроса предпринимателей по поводу их готовности предлагать свои услуги в порту Кулгу, что-то здесь организовывать.

- Всего в опросе приняли участие 45 представителей малого бизнеса, чья деятельность связана с услугами досуга, общественного питания, торговлей. Однозначно порадовало, что большая половина из них (53%) выразили готовность работать в порту во время проведения там крупных мероприятий, - говорит старший специалист службы предпринимательства Департамента развития и экономики Нарвы Виктория Каю. - Работать постоянно готовы девять предпринимателей.

По словам Виктории Каю, на первом месте в предложении (95%) - услуги, связанные с проведением мероприятий на воде (начиная с различных соревнований и праздников – День Нептуна, День моряка, День рыбака и даже костер Яновой ночи на воде - и заканчивая мастер-классами по рыбной ловле), услуги водного транспорта и его прокат. Также высказались за проведение здесь ярмарок, открытие небольшого рыбного рынка и, учитывая, что рядом находятся дачи, рынка овощей и фруктов. Однако, как отметили выступавшие на круглом столе, идея, например, организации рыбного рынка может натолкнуться на сложности из-за санитарных требований. Были высказаны предложения по организации в порту Кулга мест для купания, торговой гавани для экскурсионного маршрута «Из варяг в греки». Не забудем, что речь идет только о летнем периоде.

Какую помощь ждут предприниматели от города? Предоставление оборудования, помощь в организации массовых мероприятий, бесплатный транспорт для желающих приехать в порт; необходимо создать современную инфраструктуру на этой территории – провести сюда воду, канализацию, газ, электричество.

Что касается инфраструктуры, то это, понятно, задача для последующих проектов. Но начало благоустройству нарвского порта Кулгу положено.

Есть вопрос

Участница круглого стола Тамара Гордеева, депутат Нарвского городского собрания:

- Безусловно, я за развитие порта Кулгу. Но прежде чем планировать здесь массовые мероприятия, давайте зададимся некоторыми вопросами. Где парковаться тем, кто приедет сюда на ярмарку или праздник, ведь парковка рассчитана всего на 12 машин? Каким образом сюда добираться тем, у кого нет своего транспорта? Не осложним ли мы жизнь тамошним дачникам в своем стремлении превратить это тихое спокойное место в площадку для народных гуляний?

НАША СПРАВКА

Партнеры проекта: Департамент развития и экономики г. Нарва и Администрация МО Сланцевский муниципальный район Ленинградской области. Сланцы благоустраивают прибрежную зону реки Плюсса.

Общая сумма приемлемых расходов - 500 773 евро (для обоих партнеров). Самофинансирование Нарвы 24 626 евро и дополнительная поддержка из городского бюджета 168 814 евро.

Дополнительная информация о проекте: https://www.facebook.com/Narva-Slantsy-Leisure-Cluster-106930270912276

Сайт Программы: www.estoniarussia.eu





Светлана ЗАЙЦЕВА