Пешком от «Ро-Ро» до «нарвской Венеции» и новый мост через «железку»?

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То, какой видят Нарву через 20-25 лет местные предприниматели, выясняло научно-практическое исследование, заказанное городской управой у SpinUnit OÜ и Linnalabor. Оно прошло в рамках составления новой генеральной планировки города Нарвы, а презентация итогов состоялась в конце прошлой рабочей недели.

Исследование презентовали в Нарве предприниматель Керт Завадски, урбанисты Кристи Гришаков и Кейти Клеаван. Фото: Наталья СОБОЛЕВА

Как рассказал «НГ» предприниматель из Йыхви Керт Завадски, проводивший в конце прошлого и начале этого годов интервью с предпринимателями, задачей исследования было узнать их видение будущего Нарвы до 2035 года. Всего было проведено 26 интервью. Опрашиваемые отвечали на вопросы: «Каким должно быть развитие Нарвы? Каким должен быть местный бизнес? Каковы сильные и слабые стороны Нарвы?».

Как следовало из доклада урбаниста Кристи Гришаков, целью исследования было узнать, в чем нуждаются местные предприятия, определить на карте города места, более и менее значимые с точки зрения ведения бизнеса, а также места с большим потенциалом.

Важны не только рабочие места, но и их выбор

Согласно результатам исследования, предприниматели считают, что управление городом должно быть более прозрачным, нежели в наши дни, что власть не должна слишком хвалить себя, а высказываться о реальном положении дел. Предприниматели считают, что идти вперед лучше небольшими, но уверенными шагами. Говорили о том, что предприниматели нуждаются в лучшей коммуникации с властью.

По мнению работодателей, привлекающим моментом для будущих инвесторов станет подписание договора, позволяющего снизить сетевые тарифы на электроэнергию для предприятий с большими энергообъемами.

Другим позитивным моментом предприниматели считают близость многомиллионного российского рынка. А вот наличие в Нарве дешевой рабочей силы и не грозящее в ближайшие годы повышение уровня заработной платы расценивают двояко: с одной стороны, это хорошо для тех, кто пожелает разместить тут новое производство, с другой стороны, неперспективно для притока новой рабочей силы. Что же касается самой высвободившейся некогда в результате закрытия предприятий рабочей силы, то она на этот момент не так и велика: люди постепенно выходят на пенсию.

Уклад жизни на нарвских дачах — явление интересное и, как выясняется, самобытное. Фото: Наталья СОБОЛЕВА

Нынешнее профессиональное образование, получаемое в Нарве, по мнению отвечавших, не поддерживает потребности города в специалистах определенных направлений. Бытует мнение, что в Нарве можно учиться только на учителя в русскоязычной школе или пограничника. Отмечали опрашиваемые, что живущим в нашем регионе необходимо знание как минимум трех языков — эстонского, русского и английского, но именно таких специалистов в городе немного.

Оставляет желать лучшего и выбор рабочих мест: или идти работать на завод, или в таксисты.

Приятно, отмечают авторы исследования, что некоторые крупные работодатели высказали готовность больше платить своим сотрудникам. Но при этом работа, по их мнению, должна быть выстроена грамотнее.

Авторы исследования считают, что оживить территорию Кренгольма помогло бы ее соединение с северной частью Нарвы.

Что еще останавливает инвесторов

В разделе собеседования о городском пространстве участники опроса говорили, что Нарва выглядит очень серой, будто бы построенной для возрастного населения, и что тут трудно жить молодым семьям с детьми. Не удивительно, по их мнению, что каждый год за последние 10 лет население Нарвы уменьшается в среднем на тысячу человек: люди уезжают в поисках лучшего места для жизни. Интервьюируемые приводили примеры: если в наш город приезжают предприниматели с семьями из других стран, то, скорее всего, из Нарвы они уедут, как только их детям придет пора идти в школу. Дело в том, что в Нарве нет интернациональной школы. А специалисту, приехавшему на несколько лет из-за рубежа, важно, чтобы дети после возвращения из Эстонии могли продолжить учебу у себя на родине или в третьей стране.

Еще в Нарве нет новых квартир, где могли бы временно проживать приезжающие специалисты. Многие первое время живут в Нарва-Йыэсуу и только со временем соглашаются переехать в квартиру в Нарве.

Также отмечали, что мелкий бизнес в Нарве представлен далеко не полного спектра. Рабочие строящихся объектов, к примеру, хотят получить чистую рабочую одежду на следующий день, а не через неделю, но в городе нет таких прачечных с монеточными стиральными машинами.

Пока части Нарвы соединяет этот старый пешеходный мост через железную дорогу, Кренгольмский микрорайон будет находиться на отшибе города. Фото: архив «НГ»

Памятник империи

Многих опрошенных возмущает, что в других эстонских городах общественные здания постройки советских времен реновированы, но только в Нарве здание бывшего ДК Герасимова безнадежно разрушается. Что же касается территории бывшего комбината, то она слишком велика, чтобы устроить там нечто вроде культурного квартала или творческого городка. Вот и авторы исследования пришли к выводу, что замечательный для столицы пример создания на месте бывшего промышленного комплекса творческого городка Теллискиви Нарве, к сожалению, не подходит.

Керт Завадски:

Если тот же Теллискиви находится в одном из центральных мест столицы, у вокзала, где большая проходимость людей, то Кренгольм географически находится на отшибе города. С той логикой, которая применялась при создании Теллискиви, к нему не подойти. Как сказал представитель Narva Gate Яанус Микк, в свое время Кренгольм обслуживал империю, и теперь нужно придумать что-то, чтобы он опять служил империи — миллионам людей, а не только населению одной маленькой Эстонии.

Авторы исследования считают, что оживить территорию Кренгольма помогло бы ее соединение с северной частью Нарвы. Почему бы, задумались исследователи, не сделать удобную как для пешеходов, так и для легкого транспорта зону, ведущую с улицы Пушкина в район Кренгольма? Подземный туннель — это отвергнутая ранее тема 70-х годов, правильнее всего было бы, рассуждают авторы исследования, построить удобный и современный виадук.

В свою очередь и предприниматели говорили, что было бы здорово создать прогулочную зону, которая начиналась бы от бара «Ро-Ро» и тянулась бы до самой «нарвской Венеции» (лодочных гаражей на Кулгу). Но в этом случае пришлось бы решать проблему с городком частных гаражей.

Идею воскрешения Кренгольма как действующего текстильного предприятия хотя бы в одном из бывших его зданий исследователи считают невоплотимой. Сегодня в силу иных технологий для промышленных предприятий не нужны многоэтажные строения.

Жизнь лодочных гаражей на Кулгу названа уникальным явлением в мире. Фото: Кристи Гришаков

Единственные в мире

Часть исследования посвящена садоводческим поселкам, расположенным вокруг Нарвы. Исследователи назвали своеобразным ритм жизни нарвских дачников, которые весной забирают выращенные на подоконниках томаты и уезжают на свои дачи, откуда возвращаются только осенью. А некоторые и вовсе перебрались на постоянное место жительства в дачные районы.

В исследовании отмечается своеобразная архитектура дачных поселков, а жизнь лодочных гаражей на Кулгу и вовсе названа уникальным явлением в мире. «Когда в Нарву, на Кулгу, приезжают студенты из центральной Европы, - рассказывает Керт Завадски, - они сразу вытаскивают свои фотоаппараты. Не удивительно, что предприниматели предлагали как-то демонстрировать это место туристам, при этом они понимают, что туда нельзя слишком вмешиваться со своим бизнесом, чтобы не разрушить этот уникальный уклад жизни у воды».





Наталья СОБОЛЕВА