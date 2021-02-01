Активный отдых в моде, следи за трендами!

Дата публикации: Вчера, 13:00 Просмотрено: 185

Начались долгожданные три летних месяца, а вместе с ними пришла волна увлекательных и практичных возможностей для школьников: проекты, лагеря, курсы, образовательные программы и еще множество того, что раскрасит наступивший сезон в яркие цвета! Но почему же по-прежнему остаются молодые люди, страдающие от ничегонеделанья? Самое главное — быть в курсе происходящих событий, участвовать в них; и сейчас мы добавим ветра в ваши паруса.

Этим летом в Нарве также пройдет много всего, что окрасит его в яркие цвета

Большинство детей и подростков, как выяснили мы в своем импровизированном мини-опросе, тратит сейчас свои каникулы на поездки с друзьями или родителями на море, на пикники на природе, а также на самую обычную прогулку по городу.

Однако такой отдых быстро приедается. Но в Нарве, как и в других городах Эстонии, есть организации, которые смогут разнообразить лето школьника, подарить ему новые знакомства и впечатления.

Остров равного партнерства

VitaTiim (ул. Тулевику, 7) - все наверняка о нем слышали, но мало кто знает, что там происходит… Основное направление деятельности центра - неформальное обучение, позволяющее каждому желающему создавать, креативить, творить. Здесь нет учителей или учеников, здесь царит равное партнерство!

Лето 2021 года команда VitaTiim совместно с многочисленными партнерами наполнит разными местными проектами, образовательными программами и фестивалями, а также предоставит возможности международного сотрудничества в виде лагерей и тренингов - календарь в буквальном смысле переполнен. Текущим летом главные темы проектов центра - навыки общения и личное лидерство.

По словам молодежного работника Михаила Могутова, в каникулы количество новых посетителей VitaTiim ощутимо возрастает. Но, как мы поняли, здесь всегда можно стать частью крутого комьюнити.

А довольны ли предлагаемыми в центре возможностями сами ребята? Мы задали этот вопрос нескольким участникам проходившего в минувшие выходные фестиваля. Выяснилось, что их привлекают также проходящие после всех важных программ чилловые мероприятия в виде небольших концертов, ночевок и просмотров фильмов в самостоятельно созданном прототипе кинотеатра. “Все это создает какой-то особенный вайб, из-за которого хочешь возвращаться сюда снова и снова”, — сказал один из опрошенных.

Нарвский молодежный центр - это не только про отдых

Как и любая другая молодежная организация нашего города, он предлагает широкий выбор активитетов на самые разные направления и темы.

Уже далеко не первое лето в Молодежном центре проходят трудовые лагеря, в которых подростки приобретают первый рабочий опыт, знакомятся с законодательными нормами и проходят карьерные мероприятия. Один из вожатых, с которым мы завели разговор на эту тему, отметил, однако, что зачастую подросткам сложно собраться и начать трудиться с полной отдачей. Некоторых участников привели сюда родители, в результате сами ребята выполняют задания неохотно, для них этот опыт не более, чем «бренность бытия».

Чем еще можно будет занять себя на Вестервалли, 9? Здесь организуются мастер-классы, кафе участия, где состоятся обсуждения важных для молодежи тем, а увенчается лето молодежными встречами с партнерами центра.

Все это создает какой-то особенный вайб, из-за которого хочешь возвращаться сюда снова и снова

На территории Молодежного центра находится спортивная площадка, столы для игр в шахматы и шашки, для настольного тенниса. Причем в свободном доступе для всех желающих провести время активно и весело, и такие всегда находятся: сколько бы раз мы ни проходили мимо этого симпатичного домика, в зоне отдыха всегда кто-то занимается!

Ура, отпуск наступил, но для всех ли?

Вопреки распространенному представлению, школы по интересам в Нарве дверей своих наглухо не закрывают и продолжают деятельность по некоторым направлениям. Это Нарвский дом детского творчества, музыкальная и художественная школы, две спортивные, а также Клуб юных моряков. Чаще всего они предлагают занятия по учебным программам для детей, занимающихся в определенных кружках. Однако ничего не мешает вам в эти кружки записаться, получить новые знания и умения, наравне со всеми участвовать в предлагаемых мероприятиях.

Клуб юных моряков: без передышки, самое активное лето у них!

Походы на судах, летние лагеря - слышали, знаем. А что новенького? А новенькое в том, что государство приняло решение открыть тур поддержки ходатайств на проведение учебных лагерей по интересам. Круто, правда? И в период с середины июля по середину августа, узнали мы в клубе, возможно проведение аж 8 оздоровительных летних лагерей, которые позволят девчонкам и мальчишкам приобрести полезные навыки в неформальной обстановке и познакомиться с эстонской флорой.

Если ты геймер...

У таковых существует две возможности! Их представляют молодежная зона в виде кафе Exit (Нарвский молодежный центр), обеспечивающая игровую деятельность, и набирающий популярность киберспорт, по которому сейчас проходит самое большое в Эстонии соревнование. В дождливые дни такой вариант отдыха подойдет как никогда лучше, но понравится ли родителям, что их дети постоянно за компьютером? Киберспортсменов вообще порой воспринимают как людей с зависимостью, от которых можно ожидать чего угодно, причем такую предвзятость мы обнаружили даже у некоторых молодых людей, с которыми нам удалось поговорить об этом.

Захотелось музицировать? Тебе сюда!

В течение всего лета в Нарве открыты музыкальная комната и звуковая студия (Нарвский молодежный центр). Это кружки, доступные всем желающим попробовать себя на ниве музыкального творчества. Но смогут ли те, кто не имеет музыкального образования, полноценно воспользоваться сложной аппаратурой и добиться хоть какого-то успеха, вопрос еще тот.

Rо-Rо — музыка, драйв и энергия

В нашем городе постоянно проходят концерты местных групп, многие из новых бендов в Ro-Ro получают свое публичное признание, и их первыми поклонниками становится именно молодежь. Сюда приходят отдаться музыке и как следует затусить!

Правда, препятствием для некоторых неработающих становится плата за вход, которая, конечно, не достигает запредельных высот, но их пыл остужает. Порой не так просто решиться отпустить туда своего ребенка и родителям: алкоголь в Ro-Ro продается.

Школа летом? Без паники...

Еще одна возможность начать свое лето активно - пришкольные лагеря для ребят 1-8 классов, однако далеко не в каждой школе они организуются. Что же тогда делать? Решение есть.

Ежегодно, а в этом году с 6 по 16 июля, Солдинаская гимназия проводит лагерь под названием Noored kooli, организацию которого поддерживает Нарвское самоуправление. Этот лагерь - маленькая модель школы 21-го века, направленная на изучение эстонского языка. Звучит как еще одна неделя школьной жизни, но на деле - неформальное обучение со множеством активности в непринужденной форме.

Правда, большую часть родителей останавливает уже само название: “Зачем это напряжение, если они и так учатся 9 месяцев?” — такой ответ мы получили от матери двух детей, которые еще даже не перешагнули порог основной школы.

Narva Vibe - не проспи самое важное!

Хороший старт недавно получила молодежная платформа Narva Vibe (nv.noortek.ee), на которой представители Молодежного центра размещают всю необходимую информацию о мероприятиях и возможностях для молодежи - как предлагаемую разными городскими организациями, так и учреждениями вне Нарвы. Эта страница даст информацию не только о текущих проектах или обучениях, но также о работе.

Narva Vibe еще нарабатывает опыт, поэтому не будет лишним помимо него заглядывать на городской сайт narva.ee, а именно в календарь досуговых мероприятий.

Наш город развивается, становится все интересней, за чем безумно приятно наблюдать. Одной из движущих сил этих изменений, безусловно, является молодежь, а лето дарит ей новый опыт. Активный отдых в моде, следи за трендами!





Полина БАРГАН

выпускница программы «Гражданский журналист»