Музей – не для музыкальных фестивалей?! Station Narva: это возможно

Дата публикации: Вчера, 17:20 Просмотрено: 284

Четвертый по счету фестиваль музыки и городской культуры Station Narva, который пройдет в Нарве с 5 по 7 августа, намерен удивить не только приезжих гостей, но и местную публику. Само собой, музыкальной программой. Но также главной музыкальной площадкой – Нарвским замком, еще точнее – Нарвским музеем, который предстанет в новой для себя роли.

Пресс-конференция проходила во внутреннем дворе недавно отреставрированного 700-летнего дома конвента. На время фестиваля Station Narva 6-7 августа он станет ресторанным двориком. Фото: Светлана ЗАЙЦЕВА

Больше, чем 4 сцены

Вы можете удивиться: кто ж не знает Нарвский замок? По большому счету, его территория давным-давно облюбована организаторами различных фестивалей, смотров, концертов, шоу, народных гуляний... Привычный формат: огромный Западный двор замка, сцена в большой черной палатке, раскиданные по полю вагончики с фаст-фудом и пивом. Если же концерты классической музыки – то в Рыцарском зале. На этот раз все будет иначе.

Как рассказали на пресс-конференции, прошедшей в пятницу, 18 июня, организаторы Station Narva, сердцем музыкальной программы фестиваля вечером с 6 на 7 августа станут Северный двор и непосредственно башня Германа (интересно, сколько нарвитян уже успели побывать в Нарвском музее после его масштабной реконструкции и увидеть обновленную историческую экспозицию? Думаю, из-за нагрянувшего ковида не так и много). На территории музея будут установлены не одна, а целых четыре сцены: основная расположится в Северном дворе и еще три внутренние сцены – в башне, в залах Refectorium, Reconditorium и Dormitoorium. А вот появившийся после реконструкции Восточного флигеля внутренний двор станет центральным местом встреч фестиваля вместе с кафе, барами и стрит-фудом.

Кафешки, бары, а также чилауты (специально обустроенные зоны для отдыха, где посетители имеют возможность «перевести дух», отдохнуть от энергичных танцев и громкой музыки – ред.) «рассыпятся» и по всей башне Германа. При этом посетить музейную экспозицию тем, кто пришел на фестиваль, тоже можно. Но, конечно же, без бокала в руке! Музей готов проводить экскурсии по ночному замку на трех языках.

- Помимо музыкальных впечатлений, фестиваль и Нарвский музей предлагают редкую возможность окунуться в музейную атмосферу в ночное время. В то время, когда помещения музея закрыты для обычных посетителей, гости Station Narva смогут увидеть новую постоянную интерактивную экспозицию в недавно отреставрированном 700-летнем доме конвента, - подчеркивают организаторы.

Директор Нарвского музея Мария Сморжевских—Смирнова:

«Нам предстоит большая работа. Мы все тщательно обсуждаем и взвешиваем. Нарвский музей готов к новым формам культурных инспираций! Должно получиться замечательно!»

Спешите увидеть

После окончания пресс-конференции журналистам провели экскурсию по башне Германа и подробно рассказали, где что планируют сделать на время музыкального фестиваля. Команда из полусотни дизайнеров (в том числе и по свету) преобразит замок в нужном направлении, не нарушая его историческую экспозицию. Особенно интересной показались представителям СМИ идея «Бара черного балкона» в большом зале Восточного флигеля с двусветным пространством и чилаут-зона в Колодезной башне. Должно быть ну о-о-очень необычно, уверяют авторы задумки. Тем более - в ночное время. Таким свой родной замок нарвитяне точно не видели, и, кто знает, увидят ли когда еще.

Обещают, что замок будет работать до двух часов ночи.

Короче говоря, кто сказал, что музей – не для музыкальных фестивалей? Station Narva хочет продемонстрировать, что это возможно.

В течение двух вечеров и одной ночи концерты также пройдут на берегу Наровы в арт-клубе Ro-Ro.

В музыкальной программе Station Narva в этом году до 25 артистов, в том числе британский основатель драм-н-бейса Рони Сайз вместе с Dynamite MC, исландское электронное трио Vök, татарско-русский дуэт АИГЕЛ, супергруппа Vaiko Epik ja Eliit, Свен Грюнберг с ансамблем Эстонского общества электронной музыки, победители Noortebänd группа УЕ, наша легендарная нарвская AveNue.

6 и 7 августа по всему городу пройдут бесплатные дневные концерты. Полная программа фестиваля будет объявлена в июле.

Где поставить запятую?

Поскольку Station Narva - это фестиваль не только музыки, но и городской культуры, то, как всегда, в его программе помимо концертов есть немало и других мероприятий.

Так, стартует Station Narva в четверг, 5 августа, с обсуждений BAZAR, программы в Нарвской арт-резиденции и экскурсий, знакомящих с достопримечательностями города.

На этот раз День обсуждений BAZAR предлагает поразмышлять над темами нарвской жизни под общим слоганом «Оставить нельзя менять» - а вот где в этом предложении поставить запятую - выбор за горожанами!

В пятницу, 6 августа, в творческом инкубаторе OBJEKT (на Линда, 2) пройдет бизнес-день. В контексте справедливого перехода будет обсуждаться будущее Кренгольмского культурного квартала и влияние культурных мероприятий на экономику.

На 6 и 7 августа запланирован пользующийся популярностью в первую очередь у туристов, приезжающих на Station Narva, завтрак по-нарвски в Центре неформального обучения VitaTiim.

НАША СПРАВКА

Фестиваль организован компанией Shiftworks в сотрудничестве с нарвской командой.

Подробнее о фестивале музыки и городской культуры Station Narva здесь:

stationnarva.ee

instagram.com/stationnarva

twitter.com/stationnarva





Светлана ЗАЙЦЕВА