Vaba Lava Narva не закрывается

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В целом успешный в финансовом плане независимый театральный центр Vaba Lava («Свободная сцена») в очередной раз ходатайствует об увеличении поддержки от Министерства культуры. У организаторов центра и чиновников министерства на данный момент разные взгляды на будущее «Свободной сцены» как в Таллинне, так и в Нарве.

На инфочасе выступили представители целевого учреждения Vaba Lava – председатель совета этого целевого учреждения Аллан Калдоя и руководитель театра Мярт Меос. Фото: Светлана ЗАЙЦЕВА

Разговор на эту тему возник на традиционном инфочасе для журналистов в Нарвской горуправе в понедельник, 21 июня. Строго говоря, согласно программе, предполагалось, что приглашенные на инфочас представители целевого учреждения Vaba Lava – председатель совета этого целевого учреждения Аллан Калдоя и руководитель театра Мярт Меос расскажут журналистам только о предстоящем международном театральном фестивале Свободы, который намечен на 17–21 августа. И этот пункт программы был выполнен (анонс фестиваля читайте в следующем выпуске «НГ» 1 июля). Но журналисты также попросили уточнить информацию некоторых СМИ о том, что Vaba Lava стоит на пороге больших преобразований. В чем они состоят? И не собираются ли учредители вообще прекратить деятельность «Свободной сцены» в Нарве?

Аллан Калдоя:

- Скажу сразу: речь о закрытии Vaba Lava Narva не идет. Но наше целевое учреждение в который раз ведет переговоры с Министерством культуры о том, что оказываемая театральному центру финансовая поддержка со стороны государства должна быть увеличена.

Специфика театрального искусства такова, что во всем мире театры существуют при поддержке государства. Не является исключением в этом плане и Эстония. 97% государственных средств на поддержку театров идет из «кошелька» Минкульта. Это, конечно, не исключает того, что театры должны уметь и сами зарабатывать себе на жизнь. В бюджете Vaba Lava государственная поддержка составляет не более 45%, и в этом плане мы выгодно отличаемся от многих других театров. В интернете есть открытая статистика по каждому действующему театру Эстонии: каков бюджет, какова поддержка государства, сколько посетителей в год, сколько премьер, сколько показов, сколько зарабатывает сам театр… Без ложной скромности: Vaba Lava по многим показателям выглядит отлично. Например, в 2019 году мы сами заработали порядка 600 тыс. евро. По сравнению с другими театрами Эстонии – это супер-результат! За 2019 год два наших театра – в Таллинне и в Нарве – провели около 500 мероприятий, при том что на два театральных здания у нас всего 15 человек персонала. Статистика 2019 года только по Нарве: выступили 27 театров, состоялось 37 показов, театральный центр посетили 20 тысяч зрителей. Зрительный зал у нас заполнен на две трети – хороший результат. В марте 2021 года «Свободная сцена» получила высшую театральную премию Эстонии за свою кураторскую программу.

Но вот что касается государственной поддержки, то в этом разделе занятная картина. Например, театры, которые действуют в наших уездных центрах – Пярну, Вильянди, Раквере – имеют в год каждый дотацию от государства в размере 1 млн 600 тысяч евро. И это несмотря на то, что они работают в городах с населением в разы меньше, чем в Нарве. При этом дотация для Vaba Lava – около 300 тыс. евро. В принципе это было нормально, пока мы не открыли «Свободную сцену» в Нарве в декабре 2018 года. Несмотря на то, что у нас теперь два здания, два театра, государственная поддержка осталась на прежнем уровне, на один театр. Вопрос: на каком основании? Мы считаем сложившуюся ситуацию не нормальной. Мы испытываем финансовые трудности. Третий год мы пишем ходатайства в Министерство культуры, и третий год слышим в ответ: денег нет, но вы держитесь.

К слову, за три года деятельности Vaba Lava Narva мы получили финансовую поддержку от Нарвского самоуправления в размере 5 тыс. евро.

Неделю назад мы приглашали к нам в Нарву нового министра культуры, чтобы на месте обсудить наши дела.

- И что предлагает министерство?

- Например, разделить Vaba Lava на две части. Таллиннская «Свободная сцена» пусть работает в прежнем формате, сама выкарабкивается из финансовых сложностей, мол, в столице полноценный рынок театрального зрителя. А в Нарве создать целевое учреждение, в которое войдут представители Минкульта, Нарвского городского собрания. Тогда это ЦУ можно подпитывать из госказны на других основаниях.

- И ваше отношение к этому?

- Если коротко: лично я не вижу смысла создавать в Нарве ДК «Ругодив» № 2. При таком подходе уничтожается ядро нашей театральной деятельности – кураторская программа. И цели, заявленные в нашем Уставе, думаю, вряд ли будут согласовываться с уставом нового театрального учреждения. Решение должны принимать все учредители Vaba Lava – а это 9 частных малых театров Эстонии.

- Ваши действия на ближайшее время?

- Сейчас мы ведем переговоры. Будем писать очередное обоснованное ходатайство на получение господдержки. В случае отказа мы готовы идти в суд.

НАША СПРАВКА

Идея создания «Свободной сцены» (сначала в Таллинне, а потом и в Нарве) принадлежит предпринимателю Аллану Калдоя и директору таллиннского театра R.A.A.A.M, продюсеру Мярту Меосу. В 2010 году ее поддержали 9 малых театров Эстонии, создав целевое учреждение Vaba Lava.

Юридически у целевого учреждения нет собственников, высший руководящий орган - общее собрание основателей. Vaba Lava частный театр, он не основан государством или местным самоуправлением.





Светлана ЗАЙЦЕВА