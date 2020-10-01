«Красивый дом 2021»: номинантов узнаем к концу недели

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Победителей в городском конкурсе «Красивый дом 2021» Нарвская горуправа назовет в предстоящую пятницу. Территории, признанные лучшими в каждой из категорий, по традиции будут представлены на республиканский конкурс «Красивый дом Эстонии 2012».

Одним из участников конкурса «Красивый дом 2021» в Нарве стала Солдинаская гимназия. Фото: Солдинаская гимназия

По информации вице-мэра Нарвы Сергея Горлача, конкурс в этом году шел по четырем категориям и для участия в нем были заявлены 15 объектов. Исходя из положения нынешнего городского конкурса, участвовать в нем можно было только при условии, что собственник участка сам подает ходатайство на конкурс. Ходатайства об участии в конкурсе «Красивый дом 2021» подали 5 владельцев дач, 5 квартирных товариществ, 2 детских сада, 2 гимназии и одна церковь.

Срок приема заявлений на очередной городской конкурс завершился 24 мая.





Светлана ЗАЙЦЕВА