«Вечная им память и вечный покой»

Дата публикации: Вчера, 17:45 Просмотрено: 323

22 июня, в день 80-летия начала Великой отечественной войны 1941-1945 гг., некоммерческие организации Нарвы, местные жители и духовенство собрались на братской могиле в Темном саду, чтобы почтить память о людях, погибших в годы войны и захороненных в нарвской земле.

Акцию организовал Союз малолетних узников фашизма (руководитель Николай Алексеев), а присоединились к ней и другие организации третьего сектора, а именно представители Совета ветеранов, Общества блокадников, Союза российских граждан, Союза ликвидаторов Чернобыльской аварии и некоторых национально-культурных обществ.

Клирик Нарвского Воскресенского кафедрального собора иеромонах Марк (Шляхтин) вознес молитву о погибших в годы войны. Он сказал: "К сожалению, в минувшем столетии война охватила не просто некие правительства, некие государства, она охватила всех людей, которые, казалось бы, не имели отношения ни к политике, ни к внутренним делам государств. Простые люди: крестьяне, рабочие, старики и дети, женщины - все были вовлечены в эту катастрофу".

"Сегодня, когда мы вспоминаем 80-летие начала этих трагических событий, мы молитвенно будем вспоминать этих людей", - добавил иеромонах Марк, напомнив, что каждый из нас или наших близких пережил и до сих пор переживает эти страшные события.





«‎НГ»

Фото: Даниил Волоцкой