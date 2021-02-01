Пересечение границы с Россией становится все более оживленным

Дата публикации: Вчера, 17:14 Просмотрено: 200

Пересечение границы с Россией, которое еще несколько месяцев назад казалось невозможным, кажется, постепенно восстанавливается.

Нарвский погранпункт. Фото: ERR

Скорее всего, теперь границу с Россией пересекать будут чаще, поскольку в понедельник Эстония открыла свои границы для вакцинированных туристов из третьих стран, сообщает "Актуальная камера" (ETV).

Если в мае нарвскую границу с Россией пересекло около 23 000 человек, то в июне их уже 25 000.

"У вакцинированных людей будет некоторая свобода и возможность путешествовать. Ограничения ослаблены, поэтому можно предположить, что движение через границу будет восстанавливаться день за днем", - сказал руководитель Нарвского пограничного пункта Юллар Кустала.

По данным Департамента здоровья, с прибывающими из России в Эстонию также прибыл индийский штамм коронавируса, но это были единичные случаи, и распространение вируса удалось остановить. Предотвратить распространение вируса помогает и тестирование на границе.

"Невакцинированные граждане, которым нужно путешествовать из России в Эстонию, могут сдать тест на коронавирус прямо на границе. В случае с индийским штаммом коронавируса, у людей обычно есть симптомы болезни, этот вирус не проходит бессимптомно, и люди с симптомами обязательно должны сделать тест", - сказала руководитель Идаского регионального отдела Департамента здоровья Марье Муузикус.

В основном количество пересечений границы росло потому, что многие хотели навестить своих родственников. А с понедельника Эстония открыла границу для туристов из третьих стран, прошедших курс вакцинации, в том числе для россиян. Эстония признает все вакцины, включая российский препарат Sputnik-V.

"Могу точно сказать, что подходит вакцинация всеми препаратами, в этом отношении никаких проблем нет", - подчеркнул Кустала.

В то же время быстрого восстановления российского туризма ждать не стоит, поскольку Россия еще не облегчила выезд для своих граждан.

В последнее время количество случаев заражения коронавирусом в России вновь увеличилось. Только за последние сутки прибавилось 17 000 новых случаев.

В России наблюдается очень низкий уровень вакцинации.

Россия одной из первых одобрила вакцину и целью к осени было вакцинировать 60% населения, то есть около 69 миллионов человек. Однако по состоянию на начало июня было вакцинировано всего 18 миллионов человек или 12%.





ERR