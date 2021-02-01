Нарвитяне рассказали, каким видят будущее города

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За десять лет население Нарвы сократилось примерно на 10 тысяч человек - с такой печальной статистики начал свое выступление на инфочасе горуправы старший консультант IVEK Лаури Ялонен. Однако нарвитяне не считают свой город бесперспективным, что показал проведенный среди целевой группы опрос.

Участники опроса отмечали и уникальное географическое положение Нарвы – граница с Россией, близость к морю.

Город пенсионеров?

В 2011 году в нашем городе насчитывалось 64 650 жителей, а в нынешнем, 2021, эта цифра составляет 55 118 человек. Причинами Ялонен назвал как низкую рождаемость, которая отстает от смертности (в начале 10-летнего периода рождалось примерно 500 детей, сейчас – 360-370), так и миграцию – людей из Нарвы уезжает больше, чем приезжает. Причем уезжают в основном люди 20-35 лет, те, кто мог бы создать семью и рожать детей.

Статистика, как объяснил Ялонен, учитывает коэффициент рождаемости. К примеру, у одной женщины двое детей, у другой – один ребенок. В этом случае коэффициент будет равняться 1,5. Для устойчивого развития популяции эта цифра должна быть больше двух. В Нарве сегодня – 1,5. Справедливости ради нужно сказать, что и во всей Эстонии цифра до двух не дотягивает, коэффициент составляет примерно 1,8.

Если брать в расчет и миграцию, то, по словам Ялонена, в целом дает грустную картину: через 20 лет население Нарвы сократится до 40 тысяч человек. Причем сократятся все возрастные группы, кроме 65 плюс, людей пенсионного возраста.

Варианты развития

Ситуацию, как считает Ялонен, можно изменить. Чтобы найти варианты этих изменений, среди горожан был проведен опрос. В опросе участвовало около 450 человек. Вопрос был таким: как нарвитяне представляют будущее своего города, в каких сферах видят наибольший потенциал его развития.

Гордятся нарвитяне в основном нашими достопримечательностями – замком, музеем, променадом, а также природными объектами – рекой, лесами. Отмечали и уникальное географическое положение Нарвы – граница с Россией, близость к морю.

Приоритет в развитии горожане отдают сфере туризма, что говорит о том, что туристический потенциал Нарвы раскрыт далеко не полностью. Следующими по списку были информационно-коммуникационные технологии – технический прогресс для нарвитян важен, и они чувствуют, что и здесь у города есть потенциал.

Что касается энергетики, традиционная или зеленая, то тут лидировала традиционная, правда, совсем с небольшим отрывом. По мнению Ялонена, это говорит о переменах в отношении людей к развитию энергетики в целом.

На вопрос, куда нужно направлять инвестиции, большинство ответило однозначно – в здравоохранение. Много говорили и о развитии производственного сектора.

Приоритет в развитии горожане отдают сфере туризма, что говорит о том, что туристический потенциал Нарвы раскрыт далеко не полностью.

Стратегические направления

На основании анализа были выделены стратегические направления развития Нарвы. Всего их обозначили пять.

Первое, которое Ялонен назвал горизонтальным, Нарва – это город с открытым инновационным управлением. Эта горизонталь касается всех сфер жизни города.

Было выделено и четыре тематических направления.

Первое - Нарва должна быть городом, благоприятным для воспитания и развития детей. Это включает в себя и сферу образования, и здравоохранение, и спорт, и безопасность.

Вторая тема – Нарва должна стать примером в развитии зеленой энергетики и зеленого производства.

- Кому-то это может и не нравится, - сказал Ялонен, - но переход на дружелюбную модель развития идет уже все последние 10 лет.

Следующая тема – обеспечение достойной старости для пожилых людей. Как видно из статистики, количество людей преклонного возраста будет расти. Эта тема затрагивает практически все направления – от здравоохранения и социальной сферы до благоприятного жизненного пространства.

Четвертая тема более конкретная – в 2037 году Нарва должна стать культурной столицей Евросоюза. С первой попытки это не удалось, но, как считает Ялонен, вторая должна стать более удачной. Для этого нужно предпринять целый комплекс мер в туризме, в культуре, в сфере креативного предпринимательства, в сотрудничестве с другими самоуправлениями и общинами.

Уточним, что Лаури Ялонен представил результаты анализа, основанные на мнении нарвитян. Делать выбор, принимать конкретные решения будет городское собрание – так предусмотрено законом. Присутствовавшая на инфочасе мэр Нарвы Катри Райк заметила, что все обозначенные направления очень важны для города. Обсуждение еще продолжится, но общая картина вырисовывается четко: нарвитяне видят свой город современным, чистым, дружелюбным и привлекательным.





Виталий ШКОЛА

Фото: Даниил Волоцкой