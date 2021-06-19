Серьезная техника не стареет

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Почти все 219 транспортных средств – ретроавтомобили и ретромотоциклы, – которые прибыли своим ходом в Нарву 19 июня и с 18.00 постепенно выстроились вдоль променада для всеобщего обозрения, выглядели так свежо, будто только что сошли с конвейера.

Ретроавтомобили можно было исследовать, иногда детально, разумеется, с разрешения владельцев. Фото: Сергей ТРОХАЧЕВ

Продолжительная остановка в Нарве стала первой для традиционного "Ретрозаезда", который раз в пять лет, начиная с 2000 года, проводит Союз эстонских клубов старинной техники, объединяющий 11 местных объединений. По идее, мероприятие должно было состояться в прошлом году, но из-за пандемии его перенесли на нынешний, весьма жаркий июнь, причем завершится почти 1000-километровый пробег 23 июня в Пыльтсамаа, остановившись по пути в таких городах, как Силламяэ, Отепя, Выру, Валга, Вильянди, Пярну и других.

Не столько ралли, сколько выставка

Для Нарвы столь впечатляющий парад техники прошлого века, организованный членом Союза, клубом старинных мотоциклов Classic Riders из Нарва–Йыэсуу (где, разумеется, также предусмотрена остановка) при поддержке Нарвской городской управы, оказался зрелищем уникальным, поскольку это первое в городе мероприятие такого рода. Как пояснил для нашего издания Владимир Лосев, пресс-секретарь "Ретрозаезда" и член правления Classic Riders, организаторы "Большого проезда старинной техники" (Vanasõidukite suursõit – таково официальное название) не ставили целью организовать некое соревнование, но сосредоточились на воплощении замысла передвижной выставки. Нынешняя является пятой по счету, до нее аналогичные заезды проводились в 2000, 2005, 2010 и 2015 годах, то есть реже, чем Олимпийские игры или мировые футбольные чемпионаты.

По большому счету эта традиционная передвижная выставка может по праву считаться международной, так как ранее в ней стабильно участвовали представители Латвии, Литвы, России и Финляндии. На сей раз сумели приехать только гости из Латвии, что, однако, не сказалось на зрелищности мероприятия, а для Нарвы свыше 200 моделей старинной техники – это и вовсе рекорд, подчеркнул Владимир.

В Эстонии старинным признается транспортное средство, "с момента изготовления которого прошло как минимум 35 лет".

Словно кинокадры из прошлого

Если только перечислить все марки легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов и автобусов, то получился бы объем, сопоставимый с данной публикацией.

Вполне узнаваемы были роскошные, широкие и приземистые американские "линкольны", "форды", "крайслеры" и прочие удивительные, как правило, с "крылатыми" завершающими обводами, явления 1940-960 годов, хорошо нам знакомые по голливудской продукции. Не менее приятны были раритеты советского времени – "волги", "москвичи", "победы", "запорожцы", а также многочисленные мотоциклы с колясками, порой очень комфортными. Причем, например, "Волга" ГАЗ-21 была представлена разными моделями, начиная от первой со знаменитым серебристым оленем, ставшей героиней многих культовых фильмов ("Три плюс два", "Берегись автомобиля" и др.). Не меньший интерес законно вызвала ее старшая предшественница – знаменитая "Победа", едва ли не первый советский автомобиль, предназначенный для личного использования. И ведь покупали тогда немногие счастливчики либо уже с немалыми деньгами, либо умудрившиеся накопить внушительную по тем временам (с 1947 года) сумму в 16 тысяч рублей, как сообщает газета "Коммерсант" (kommersant.ru/doc/3725809). Конечно же, на выставке были представлены и "москвичи", и еще более доступные "запорожцы", и прославленные "жигули", наглядно демонстрирующие наряду со всеми иными моделями исключительную "ходовую живучесть" при умелом обращении.

"Руками трогать", но осторожно

В отличии от грозных предупреждений, типичных для отечественных музеев прошлого века, ретроавтомобили можно было исследовать, иногда детально, разумеется, с разрешения владельцев. Здесь уместно заметить, что нарвитяне знакомились не просто с экспонатами, но с абсолютно исправными, рабочими памятниками технической мысли. Как остроумно отметил в пресс-релизе Союза эстонских клубов старинной техники Тыну Пибур, известный в республике энтузиаст и коллекционер, "техника зачастую старше, чем интересующиеся ею люди", и поэтому "к ней нужно относиться так, как относятся к своим самым близким родственникам".

Что же касается формальных аспектов, то в Эстонии старинным признается транспортное средство, отражающее развитие науки и техники, имеющее историко-культурную ценность и, главное, "с момента изготовления которого прошло как минимум 35 лет". При этом, как прописано в "Руководстве по признанию транспортного средства старинным", должны соблюдаться требования аутентичности, то есть все внешние и внутренние параметры, включая ходовую часть, должны быть оригинальными, такими как в год выпуска модели. Строгое выполнение всех предписаний – дело трудное, но, как мы убедились в субботу, вполне возможное со стороны истинных ценителей раритетов.





Сергей ТРОХАЧЕВ