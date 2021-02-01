Выпускной с ограничениями: для каждого класса свое торжество

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«Нарвская газета» решила выяснить, как пандемия повлияла на проведение в этом году выпускных торжеств в учебных заведениях города.

Свой «Бал отличников» Нарвский Языковой лицей провел в ДК «Ругодив» с соблюдением требований Департамента здоровья. Фото: Нарвский Языковой лицей

Неужели и без того сложный учебный год, подавляющую часть которого школьникам пришлось провести перед компьютерами в режиме дистантного обучения, так и завершится для выпускников неким виртуальным выпускным? А что: прозвучал же в режиме онлайн последний звонок, почему бы не случиться и этакому всегородскому или даже всеэстонскому онлайн выпускному празднику?

Никого не подвергнуть риску

Как сообщила нашему изданию руководитель службы образования Нарвского Отдела культуры Лариса Дегель, уже закончились выпускные в дошкольных учреждениях, где они прошли без участия родителей, поскольку на тот момент согласно рекомендации Департамента здоровья посторонних не допускали в учреждения. Выпускные в школах еще предстоят, но пройдут они с заметными послаблениями.

Рекомендации по безопасному проведению выпускных праздников руководители нарвских школ получили 10 июня от руководителя регионального Департамента здоровья Марье Муузикус. Она перечислила ряд мер предосторожности, которые позволят школам провести выпускные с участием гостей, но при этом не подвергнуть риску никого из участников мероприятий.

Одни из главных условий их проведения - 50-процентная заполняемость помещений, соблюдение дистанции в 1-2 метра. Школам рекомендовано составить заранее план рассадки участников и гостей, организовать их регистрацию. Поздравлять выпускников рекомендовано после окончания мероприятия, чтобы не допускать пересечений людей в одном месте. Общее фотографирование выпускников предпочтительно проводить на свежем воздухе.

Организаторы мероприятий должны обеспечить всех масками и позаботиться о том, чтобы на видных местах находились дезинфицирующие средства. Людям, имеющим контакты с лицами, у которых диагностирован COVID-19, не следует посещать мероприятия.

Свидетельства вручали без родителей

Хели Адамович, директор нарвских детских садов Päikene и Punamütsike («Солнышко» и «Красная шапочка») подтвердила, что мероприятия с вручением детям свидетельств об окончании детского сада во вверенных ей учреждениях состоялись. При этом для каждой группы они проводились отдельно, без участия родителей и прочих посторонних лиц, присутствие которых на территории детсадов не допускается. Директор отметила, что особых праздников по случаю завершения учебного года в этом году в ее детсадах не было.

Департамент здоровья не разрешает собираться группам выпускников у кого-то из них. В таком случае родители принимающей гостей семьи должны понимать, что берут ситуацию под личную ответственность.

Хели Адамович:

Мы провели только день именинника, который прошел на улице. Мы вообще внутрь здания родителей не пускаем. Когда приходят новые родители и просят поставить ребенка на очередь в детсад, мы сами выходим на улицу и заполняем необходимые документы.

Не собираться по домам

Опрошенные «НГ» директора нарвских гимназий в свою очередь рассказали, что мероприятия по случаю окончания основной или средней школы в этом году в их учреждениях состоятся, но пройдут, как и год тому назад, с учетом рекомендаций Департамента здоровья.

Как рассказала нашему изданию директор Нарвского языкового лицея Надежда Черкашина, в пятницу прошел бал отличников, который из гимназии перенесли в ДК «Ругодив». «Там зал на 500 мест, который можно заполнить наполовину, - пояснила Надежда Черкашина. - Мы учли и второй момент: вызывать чествуемых на сцену можно только с членами их семьи - ребенок и его двое родителей. Сами семьи в зале сидели через кресло с другими семьями».

Как правило, самая веселая часть выпускного праздника в обычное, не коронавирусное, время начинается после завершения официальных торжественных актов, когда отдельные классы с родителями и любимыми учителями уединяются в заведениях питания или еще где-то, чтобы отпраздновать выпуск так сказать «в узком кругу».

«У каждого девятого класса пройдет свое торжество в школе, - уточняет Надежда Черкашина, - после чего ребята, возможно, пойдут в кафе. Но это уже к школе отношения не имеет. Такой праздник - ответственность кафе и проводящих это мероприятие. В любом случае требований о проведении групповых мероприятий на открытом воздухе, возможно — на летней веранде — никто не отменял».

Надежда Черкашина рассказала, что, предвидя общение с большим количеством людей в день школьного бала отличников, утром самостоятельно сделала себе экспресс-тест на ковид. Он оказался отрицательным.

В частной Православной гимназии, где в отличие от других школ классы небольшие, проводить выпускные вечера планируется. Как рассказала нашей газете директор Православной гимназии Татьяна Бабанская, их будут отмечать на свежем воздухе с соблюдением всех правил, предусмотренных в пандемию, отдельно для 9-го и для 12-го классов. «Будет торжественный праздник с вручением документации, чествованием выпускников от лица учителей и родителей, угощением, - поясняет Татьяна Бабанская. - Пригласим на церемонию всех учащихся и по одному их родителю. Большая территория вокруг школы вполне позволяет организовать мероприятие, не нарушая правил безопасности. Будет ли у классов что-то после школьного праздника, я не в курсе. Школа не может контролировать того, что происходит за ее стенами. Но, считаю, что никаких продолжений где бы то ни было устраивать не стоит. Не думаю, что родители настолько безответственны».

Итак, пусть в ограниченном виде, но выпускным вечерам в этом году дан зеленый свет. Следовательно — быть красивым платьям, быть пышным букетам и напутственным речам. А вот чего быть не должно, так это общения в кулуарах по завершении мероприятий. Кроме того, говорили «НГ» директора школ, департамент не разрешает собираться для дальнейшего празднования события группам выпускников у кого-то из них. В таком случае родители принимающей гостей семьи должны понимать, что берут ситуацию под личную ответственность.





Наталья СОБОЛЕВА