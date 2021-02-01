Cемья из Нарвы возродила хутор «c историей»

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Всего в нескольких минутах езды от Нарвы, под станцией Солдино, есть местечко Rootsikalmu. Говорят, что именно здесь проходили ожесточенные бои русских со шведами в годы Северной войны. Сегодня на этих землях раскинулся действующий хутор с мини-зоопарком, который становится популярным у детских садов и школ, старающихся вывезти детей на природу. Но еще недавно судьба хутора находилась под угрозой.

Все трудности в строительстве сооружений, которые требуются для содержания животных, супруги стараются решать сами.

Жизнь хутора важнее денег

Практически обезлюдевший старинный хутор мог прекратить свое существование, поскольку имевшиеся на него покупатели не скрывали своих намерений использовать его как дачу. Но бывший владелец, профессор Института физики Тартуского университета Илмо Силдос, продавать хутор не спешил. Он ждал, когда объявятся те, кто захочет продолжить здесь хуторскую жизнь со всеми ее радостями и трудностями. Кто не побоится привести в порядок не только сам хутор, но и окружающие его земельные угодья общей площадью порядка 6 га, включая луга и лес.

Такими покупателями оказалась еще довольно молодая пара. Нарвитяне Юлия и Роман Пирк пожелали дать вторую жизнь родовому гнезду Илмо. Несмотря на то, что другие продавцы готовы были заплатить за недвижимость больше и сразу, Илмо остановил выбор на супружеской чете из Нарвы, которая горела идеей развития этой территории, мечтала привезти сюда своих лошадей.

В центре хутора самый первый хозяйский дом в два этажа, в котором в начале прошлого века жила семья с шестью детьми и который сегодня используется как хозяйственное помещение.

Приобретение хутора в коронакризисное время оказалось для молодой семьи непростой задачей: банки отказывались выдавать кредит, но удалось найти организацию, выдавшую потребительский кредит под немалые проценты.

Жить на хутор переехали в октябре прошлого года, когда завершили серьезный ремонт хозяйского дома. Этот ремонт осилили без привлечения строителей, что и не удивительно: Роман и его отец — мужчины, как говорится, с руками. Юлия и Роман надеются со временем возвести на фундаменте самой старой постройки на своем хуторе (это самый первый хозяйский дом в два этажа, в котором в начале прошлого века жила семья с шестью детьми и который сегодня используется как хозяйственное помещение) и дом для своих родителей.

Окружающий хутор лес населен самыми разными видами фауны, здесь можно встретить косуль и лис, зайцев и кабанов, лосей и разных птиц. Несмотря на то, что занимающиеся вырубкой фирмы готовы выкупить лесные угодья у новых владельцев хутора сразу же, Роман и Юлия на эти уговоры не поддаются, хотя деньги для уменьшения кредитной нагрузки им были бы очень кстати. Молодые хуторяне говорят: «А где тогда будут жить звери и гнездиться птицы? Им и так остается все меньше мест обитания». Жизни в соседстве с лесным населением они не боятся.

Пушистый комочек в руках Юлии — миниатюрный кролик, который просто невозможно не погладить.

Погладить кролика и вдоволь наиграться

Сегодня на пикник в пригожий день на хутор приезжают семьями. Привозят на экскурсии дошколят и школьников. Выросшие в городских «джунглях» дети, высыпав из автобусов и автомобилей, мгновенно облепляют небольшой загон с кроликами, норовят чуть ли не залезть в него сами, чтобы погладить пушистых зверьков. Заливаются смехом, услышав петушиное «ку-ка-ре-ку». Этот вальяжный предводитель курятника является особью орловской породы. Той самой, мясной и бойцовской, выведением которой занимался фаворит Екатерины II князь Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский. В соседней клетке располагаются 5-месячные «орлята». На этом количестве пернатых хозяева хутора останавливаться не собираются: в инкубаторе подрастает очередное поколение.

Экскурсанты переключают свое внимание на шетлендских пони. Недавно рожденный и от того еще не потерявший пушистую шерстку пони по имени Бублик - существо очень любопытное, однако и в меру осторожное: гостями интересуется, но от мамы далеко не отходит — совсем как человеческий малыш. Мини шетлендский жеребец хозяйничает в соседнем загоне, где снисходительно принимает лакомство от посетителей — кусочки яблок и моркови.

Овечка, козы, среди которых фотогеничный козленок Валентин, - еще одно родившееся на хуторе накануне Дня всех влюбленных пополнение. Спокойные, дружелюбные, ухоженные животные дают себя погладить и позируют, когда их фотографируют. А вот и лошади - эстонские тяжеловозы, щиплют сочную траву в своем стойбище, но отнюдь не прочь и отведать угощений из рук гостей.

Познакомившись с обитателями мини-зоопарка, ребятня спешит на детскую площадку. Со стороны кажется, что и прибыли-то они на хутор не ради зверюшек, а ради батута, качелей и прочих элементов активного детского отдыха. Владельцы хутора позаботились и об удобствах для посетителей: поставили столы со скамейками для приема пищи, соорудили уличный туалет.

Спокойные, дружелюбные, ухоженные животные дают себя погладить и позируют, когда их фотографируют.

Хутор как воплощение мечты

Приехать на хутор можно по договоренности, так как его владельцы имеют основную работу в городе.

Откуда у «новых хуторян» тяга к содержанию домашней живности? В семьях Юлии и Романа всегда жили животные. Многие из них были подобраны на улице. По словам Юлии, в первую в своей жизни конюшню она пришла в 8 лет. Тогда и зародилось желание иметь собственную лошадь. К 25-ти годам она накопила нужную сумму. Но с возрастом пришла и ответственность: «Я стала задумываться, - рассказывает Юлия, - смогу ли содержать животное достойно. Но все сомнения разрешил Роман. Он поддержал меня, сказав, что живем только раз и надо уметь себя баловать, иначе в чем смысл жизни? А проблемы будем решать по мере поступления». Тогда и купили первую лошадь.

Познакомившись с обитателями мини-зоопарка, ребятня спешит на детскую площадку.

Когда Роман и Юлия приехали смотреть хутор Rootsikalmu, то поняли, что строительства, а соответственно и вложений, тут предстоит очень много. Но была мечта, к которой хотелось стремиться. По словам супругов, животные у них будут всегда независимо от того, продолжат ли на хутор приезжать экскурсанты. Ведь это им нужно не для прибыли, а в первую очередь для души.

Сегодня у семьи Пирк оформлено МТÜ (некоммерческое объединение). Начинали с катания детей на лошадях, но в планах хуторян сделать больше аттракционов для отдыхающих. Так, территорию леса они планируют очистить и превратить в парк. «Уже сегодня, - говорит Роман, - мы катаем детей на квадроцикле. Предлагаем на выбор два уровня трассы - сухую и более болотистую для тех, кто не боится испачкаться. Когда почистим лес, можно будет и пейнтбольные сражения устраивать».

Каждый день на хуторе начинается в 6 утра, а заканчивается в 11 вечера. Утром надо накормить одних животных и вывести на пастбище других, вернувшись с работы, хозяева загоняют своих копытных подопечных в стойла, опять же кормят тех, кто живет в клетках, чистят, вычесывают живность, косят газоны зеленой зоны. Все трудности в строительстве сооружений, которые требуются для содержания животных, супруги стараются решать самостоятельно.

Может ли хутор с мини-зоопарком быть прибыльным? «Никогда наше дело не будет себя окупать. Каждая заработанная копейка идет на содержание и улучшение жизни наших животных», - говорит Юлия. И добавляет: «Но мы не жалуемся, это наша жизнь и наш выбор».

Приехать на хутор можно по договоренности, так как владельцы хутора имеют основную работу в городе.





Автор и фото: Наталья СОБОЛЕВА