Чиновников попросили чаще ходить пешком и ездить на велосипеде

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В прошлый четверг руководство Нарвы пригласило на круглый стол представителей инвалидных организаций города и различных объединений третьего сектора. Последние высказали немало замечаний и предложений, в том числе насчет обустройства к своим нуждам объектов городской инфраструктуры. Поднимали и в целом вопросы городской стратегии, касающиеся улучшения жизни горожан.

На круглом столе с представителями власти нарвитяне с особыми потребностями говорили о проблемах и частного, и общего свойства. Фото: Наталья СОБОЛЕВА

В очередной раз прозвучало предложение чиновникам почаще ездить по городу на велосипеде или ходить пешком, а еще лучше сесть в инвалидную коляску и попробовать на ней прокатиться по Нарве, попытаться заехать в некоторые учреждения, включая те департаменты, которые непосредственно призваны помогать людям с ограниченными возможностями. В частности, в Департамент социальной помощи на Мальми, 5. У людей с проблемами опорно-двигательного аппарата есть претензии к лестнице на входе в здание и отсутствию туалета для инвалидов, а винтовую лестницу, ведущую на второй этаж, и вовсе назвали «лестницей смерти». Между тем, как заметил активный нарвитянин, инвалид-колясочник Виктор Карленко, еще в 2008 году президент Эстонии Ильвес подписал конвенцию об обеспечении прав инвалидов на свободу передвижения.

Говорили и о непригодности городских улиц для использования их инватранспортом. Как отвечала мэр Катри Райк, несмотря на то, что государство выделяет помощь на ремонт улиц, привести в порядок дорожное полотно на всех улицах сразу возможным не представляется, поэтому реальнее было бы выбрать один наиболее используемый таким транспортом маршрут и для начала отремонтировать асфальтовое покрытие на нем.

Руководитель нарвского общества инвалидов EENAR Любовь Зверева в очередной раз подняла вопрос об островках безопасности, которые заставляют передвигающихся на инвалидных скутерах не ехать, а перепрыгивать через препятствия. От таких постоянных подпрыгиваний на высоких бордюрах пластиковые скутера изнашиваются за пару-тройку лет. Ответы о европейских требованиях, которые должны соблюдаться в странах Евросоюза, пользующихся инвакарами нарвитян мало успокаивают.

Сергей Непримеров, возглавляющий Нарвский Союз ликвидатороа аварии на Чернобыльской АЭС, продолжил разговор об островках безопасности, заметив, что они не видны зимой и оттого на них налетают как легковые, так и тяжелые грузовые автомобили.

Велся разговор и о том, что было бы хорошо обустроить подъемник в Воскресенском соборе, куда нет возможности попасть православным инвалидам-колясочникам и людям, испытывающим сложности в передвижении.

Наталья Беккер, руководитель Нарвского объединения многодетных семей Perekolle, поинтересовалась, есть ли у города демографическая политика, целью которой является заинтересовать молодые семьи не просто закрепляться в Нарве, а именно здесь рожать много детей. Отвечая на этот вопрос, мэр Катри Райк заметила, что для этого делается многое: осуществляются планы по развитию Нарвской больницы, происходит перевод Балтийской электростанции на сжигание биомассы, (чтобы у предприятия имелась возможность получать государственную поддержку — ред.).

Было бы хорошо обустроить подъемник в Воскресенском соборе, куда нет возможности попасть православным инвалидам-колясочникам и людям, испытывающим сложности в передвижении.

Также мэр считает важным развивать технопарки, чтобы сохранять существующие и создавать новые рабочие места, обустраивается красивая и комфортная городская среда, система образования предлагает разные возможности обучения детей: на русском и эстонском языках, а также с применением методики языкового погружения, расширяются возможности получения высшего образования, которое со временем пополнится медицинским направлением благодаря планируемому открытию в Нарве филиала высшей медицинской школы в Тарту и добавлением инфотехнологий в список получаемых в городе специальностей.





Наталья СОБОЛЕВА