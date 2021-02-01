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Город / В центре внимания / СпортНарвские боксеры - в числе лучших

Дата публикации: Сегодня, 13:30 Просмотрено: 100

На общем собрании Союза бокса Эстонии по результатам 2020 года были объявлены лучшие спортсмены, спортклубы и спортивные организации по боксу.

Нарвские боксеры - в числе лучших
Фото: SK Energia

Спортшкола «Энергия»/спортивный клуб Boxing-Energia заняла третьи места в возрастных группах U-15, U-17 и U-19. В общем зачёте молодёжного возраста (U-15, U-17, U-19) SK Energia/Boxing-Energia занимает второе место.
Тренер по боксу Геннадий Толмачев принял награду из рук президента Союза бокса Эстонии Калле Кландорфа.


«НГ» по информации SK Energia

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