Дополнительные рейсы до кладбища Рийгикюла

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Департамент городского хозяйства Нарвской горуправы сообщает, что в предстоящие выходные, 19 и 20 июня, заказанные у AS Atko Bussiliinid автобусы произведут рейсы по маршруту Ледовый холл – Вокзал – Энергия – Кангеласте – Раквере 36 - кладбище Рийгикюла в 9.30 и в 10.30 и обратно в 11.30 и в 12.30. Стоимость проезда 1 евро.

Фото: atko.ee

Кроме этого, уездная линия № 32 ежедневно отправляется от остановки Narva jaam в 11.00 по маршруту Energia — Tempo – Riigiküla kalmistu. Городская линия № 36 делает по выходным дням 2 рейса в 11.30 и в 13.20 по маршруту Jäähall – Rakvere – Sepa – Riigiküla kalmistu.





«НГ»