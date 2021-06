Дата публикации: Вчера, 12:53 Просмотрено: 172

Проходящий с 5 по 7 августа фестиваль музыки и городской культуры Station Narva обнародовал первую часть музыкальной программы. Среди прочих на фестивале выступят британский основатель драм-н-бейса Рони Сайз вместе с Dynamite MC, исландское электронное трио Vök, татарско-русский дуэт АИГЕЛ, супергруппа Vaiko Epik ja Eliit, Свен Грюнберг с ансамблем Эстонского общества электронной музыки, новый альбом представит легендарная нарвская группа AveNue, а свою свежую программу — победители Noortebänd, группа УЕ.

Фото: stationnarva.ee

С сегодняшнего дня билеты на один день Station Narva 2021 по цене 20 евро будут продаваться в Piletilevi. Также в продаже есть фестивальные абонементы по скидочной цене в 25 евро (далее она вырастет до 35-45 евро).

Музыкальная программа Station Narva будет представлена 6 и 7 августа на четырех сценах Нарвского музея и в Art Club Ro-Ro. В течение двух вечеров и ночью на обоих фестивальных площадках можно будет услышать как всемирно известных исполнителей, так и ярких эстонских, русских и финских артистов.

Рони Сайз, один из самых известных исполнителей фестиваля, продюсер из Бристоля, пионер глобальной клубной музыки, вот уже четверть века сталкивает и сочетает разные музыкальные стили, определяя их новые направления и продвигая их в массы. Получивший награду Mercury Prize дебютный альбом его группы Reprazent под названием New Forms (1997) вывел драм-н-бэйс из андерграунда на стадионы и MTV. На Station Narva артиста будет сопровождать оригинальный участник Reprazent Dynamite MC, сольные песни которого можно услышать в некоторых топовых видеоиграх, таких как Need for Speed и Crackdown 2.

Исландское атмосферное электро-поп-трио Vök прибывает в Нарву со своим свежим синглом Lost in the Weekend, выпущенным этой весной. Смикширован сингл номинантом на премию «Грэмми», продюсером Дэвидом Ренчем, который работал с такими именитыми звездами, как Фрэнк Оушен, Goldfrapp, The xx. Vök также сотрудничали с недавними хедлайнерами Station Narva, группой Gus Gus.

Вместе с Эстонским ансамблем электронной музыки Свен Грюнберг представит музыку из своего легендарного альбома Hingus, выпущенного сорок лет назад и считающегося первой электронной музыкальной пластинкой Советского Союза. Помимо этой знаковой работы, в Нарвском музее они также исполнят музыку Грюнберга из фильмов «Отель „У погибшего альпиниста“», «Накситралли» и «Клабуш».

Принимающий город будет представлен самой именитой группой Нарвы — AveNue, которая активно работает уже четверть века и представит на фестивале свой новый, девятый по счету, альбом. В программу войдут как свежие вещи, так и новые версии песен прошлых лет. Со своей свежей программой, зафиксированной на недавно выпущенном дебютном альбоме, выступит местная инди-рок-группа УЕ, победители конкурса Noortebänd.

Финский рэпер View, который уже выступал на первой Station Narva в 2018 году, вернется с еще более уверенным и утонченным сплавом грайма, хип-хопа и дабстепа. Из России приедет электронный хип-хоп дуэт АИГЕЛ, состоящий из татарской певицы и поэта Айгель Гайсиной и петербургского продюсера Ильи Барамии. Тексты коллектива в основном описывают личные переживания Айгель, связанные с судебным процессом, заключением возлюбленного и ожиданием его освобождения.

Восточный сосед также будет представлен инди-джаз-авангард-панк-рок-квартетом The RIG (Russian Improv Group), который объединяет видных представителей московской импровизационной тусовки, играющих свободную импровизационную музыку с элементами композиции. The RIG доказывают и показывают, что инструментальная музыка без наличия вербального посыла является неотъемлемой частью современного музыкального ландшафта, она может быть понятной для восприятия, слушабельной и даже танцевальной. Discours Synthétique — санкт-петербургский проект Виктора Кудряшова, переосмысляющий эстетику французского синт-вэйва 80-х, в классическое холодное звучание которого интегрируются элементы нойза, арт-панка и техно,

Вайко Эплик, уверенный, яркий и поэтический символ эстонской поп-музыки, прибывает в приграничный город с багажом, состоящим из непредсказуемой подборки двух тысяч своих произведений, а также в сопровождении супергруппы Eliit, в которую также входят Стен Шерипов, Костя Цыбулевский и Каллерво Кару.

Кристьян Рандалу, всемирно известный пианист, выступавший в Карнеги-холле в Нью-Йорке и в Барбикане в Лондоне, даст фортепианный концерт в концертном зале крепости. Таллиннская дрим-поп-группа Holy Motors создаст на востоке страны атмосферу мифического Дикого Запада и спагетти-вестернов. Дуэт HUNT на своем новом альбоме комбинирует инди-соул и электробит в постромантической манере. Это же происходит на сцене — как в плане звучания, так и в визуальном отношении. Группа OOPUS — это фолк будущего! Три музыканта смешивают эстонскую традиционную музыку, эйсид-техно и аналоговые синтезаторы, создавая световые инсталляции, которые пульсируют вместе с музыкой.

Сердцем музыкальной программы фестиваля, который в этом году проходит в четвертый раз, станет Нарвский музей вместе с историческим Нарвским замком Германа. На территории музея будут установлены четыре сцены: основная сцена в Северном дворе и три внутренние сцены в залах Refectorium, Reconditorium и Dormitoorium. Внутренний двор вместе с кафе, барами и стрит-фудом станет центральным местом встреч фестиваля.

Помимо музыкальных впечатлений, фестиваль и Нарвский музей предлагают редкую возможность окунуться в музейную атмосферу в ночное время. В то время, когда помещения музея закрыты для обычных посетителей, гости Station Narva смогут увидеть новую постоянную интерактивную экспозицию в недавно отреставрированном 700-летнем доме конвента.

Station Narva стартует в четверг, 5 августа, с обсуждений BAZAR, программы в Нарвской арт-резиденции и экскурсий, знакомящих с достопримечательностями города. В пятницу, 6 августа, в творческом инкубаторе OBJEKT центра Linda 2 пройдет бизнес-день. 6 и 7 августа состоится тур по дачам, завтрак по-нарвски в Центре неформального обучения VitaTiim и бесплатные дневные концерты, которые пройдут по всему городу. Вечером и ночью 6 и 7 августа в Нарвском музее и Art Club Ro-Ro пройдет музыкальный фестиваль.

Полная программа фестиваля будет объявлена ​​в июле.

До 4 июля продолжается прием идей для фестивального конкурса городского искусства. Дополнительная информация по ссылке

Фестивальный абонемент гарантирует вход на музыкальный фестиваль в Нарвском музее и Art Club Ro-Ro 6-7 августа, а также на бизнес-день в OBJEKT, проходящий 6 августа. Дополнительная информация по ссылке

Фестиваль организован компанией Shiftworks в сотрудничестве с нарвской командой. Партнеры: Нарвский музей, Art Club Ro-Ro, творческий инкубатор OBJEKT, обсуждения BAZAR, Нарвская арт-резиденция, Центр неформального обучения VitaTiim, агентство Damn.Loud.

Мероприятие проводится при поддержке города Нарвы, Министерства культуры, Фонда интеграции.

Фестиваль организован по правилам массовых мероприятий, которые помогают предотвратить распространение или заражение коронавирусом.





