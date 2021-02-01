Медсестры и работники Нарвской больницы получили подарочные карты

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В понедельник, 14 июня, 333 сотрудникам Нарвской больницы — сестрам и работникам по уходу — передали подарочные карточки PAI, которыми они в какой-то мере смогут оплатить свой отдых.

Подарочные карты PAI переданы в Нарвскую больницу. Фото: Евгения Парв, Нарвская больница»

Например, посещение СПА, косметические или оздоровительные процедуры, билет в кино или театр, экскурсионную поездку… Карту PAI можно использовать с 1 июня и до конца этого года в туристических, культурных и развлекательных компаниях по всей стране, присоединившихся к инициативе PAI. Каждый работник получает две карты PAI - на 40 и 10 евро (то есть общей стоимостью в 50 евро), их можно использовать отдельно или вместе.

Подарочные карточки вручила представителям администрации Нарвской больницы региональный руководитель Союза медсестер Эстонии Тина Риистан. Работникам их передадут главная сестра больницы Наталия Метелица, ответственная сестра инфекционного контроля Нарвской больницы Анастасия Горшкова и сестра Ксения Бочарова.

Тина Риистан также подчеркнула, что подарочные карты получат абсолютно все медсестры и работники по уходу в Эстонии, независимо от того, являются ли они членами профессионального союза медсестер или нет, независимо от того, в каком уезде, городе, населенном пункте находится больница, поликлиника, центр семейных врачей, дом по уходу, где они трудятся.

В июне карты PAI получат 12 тысяч медработников среднего звена, и еще 5 тысяч — в конце августа-начале сентября.

- Более того, организаторы гражданской инициативы PAI, которая задумана для того, чтобы

отблагодарить медсестер и работников по уходу за их самоотверженный труд во время пандемии коронавируса, проинформировали нас, что сбор средств продолжается — теперь уже для того, чтобы подарочные карты получили и помощники сестер, - сказала Тина Риистан.

Сестры Нарвской больницы получили еще один приятный подарок — театральный центр Vaba Lava Narva дарит им 200 билетов на посещение спектаклей осеннего сезона.

На прошлой неделе подарочные карты PAI получили сестры и работники по уходу Ида-Вируской Центральной больницы.

В числе спонсоров благотворительной акции – как частные лица, так и предприятия. Количество частных лиц, сделавших денежное пожертвование, превысило три тысячи человек; число предприятий – немного меньше двухсот. Общая сумма пожертвований — более полмиллиона евро.





Наша справка: Учредители кампании «ПАЙ»: организатор гражданского начинания «500Kleiti» Катри Линк, руководитель «SA Kuressaare Haigla Toetusfond» Сийри Раннама, руководитель «SA Kultuuripartnerlus» Меэлис Кубитс. Больше информации на: www.ena.ee/pai





Светлана ЗАЙЦЕВА



