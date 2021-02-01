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В среду, 16 июня, в Доме культуры «Ругодив» прошла церемония награждения лучших выпускников, на которой их поздравила мэр Нарвы Катри Райк. Все медалисты получили в подарок от города денежную премию (золотые медалисты - 320 евро, серебряные медалисты – 200 евро) и памятные золотые или серебряные медальоны.

Общее фото на улице — еще один подарок выпускникам-медалистам от города. Фото: Наталья СОБОЛЕВА

В этом учебном году в Нарве основную школу оканчивают 618 и гимназию - 376 выпускников. 68 выпускников гимназий получили по окончании средней школы золотые (46) и серебряные (22) медали. Если по количеству серебряных медалей Нарва — на уровне последних прошлых лет, то число «золотых» медалистов стало рекордным: с 2018 по 2020 год оно держалось на уровне 37 человек. Иными словами, мнение о том, что дистантное обучение ухудшает качество знаний, в случае с мотивированными учениками практикой не подтверждается.

Поздравляя выпускников гимназий, добившихся наилучших результатов в школьные годы, мэр Нарвы Катри Райк призвала их, получив желаемую профессию, возвращаться в родной город. А власти, со своей стороны, позаботятся о том, чтобы молодежь была заинтересована обосновываться в Нарве. Также мэр поздравила родителей медалистов, заметив, что их результат — это общий труд каждой семьи.

В лидеры по числу заслуживших медали выпускников в этом году вышла Нарвская Пяхклимяэская гимназия (11 золотых и 8 серебряных медалей), Языковой лицей обогнал ближайшего «конкурента» за 1 золотую медаль, но в общем «зачете» одну медаль уступил. Ниже приводим данные по другим гимназиям: Нарвская государственная Ваналиннаская школа — 6 золотых медалей, Кесклиннаская гимназия и Школа для взрослых — по 5 золотых и 2 серебряных медали, Солдинаская гимназия — 3 золотых и 2 серебряных медали, Кренгольмская и Эстонская по 2 золотых медали (у Кренгольмской еще 1 серебряная), Нарвская Православная школа — 1 серебряная медаль.

Автор и фото: Наталья СОБОЛЕВА