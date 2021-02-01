23 июня в Нарве пройдёт мероприятие по случаю Дня Победы

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По традиции огонь победы зажигают 23 июня по всей Эстонии. В этом году парад победы пройдет в Пайде, откуда полученный из рук президента огонь победы будет доставлен во все уезды страны.

Иллюстративное фото: mil.ee

Из Йыхви в Нарву огонь прибудет в 20.00 на Гарнизонное кладбище, где пройдёт памятная церемония и возложение венков.

Традиционно от огня победы зажигался главный костёр Яновой ночи в Нарвском замке, но ввиду ограничений праздник в Замке не состоится. В этом году с 20.00 до 21.00 на Гарнизонном кладбище будет гореть огонь победы, где жители смогут при желании взять себе частичку огня, чтобы разжечь домашние Яновы костры.





narva.ee