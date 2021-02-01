Трагедия на Кренгольмском проспекте была не из-за неправильной парковки

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На инфочасе горуправы вице-мэр Нарвы Сергей Горлач отметил, что трагический случай на Кренгольмском проспекте, где на прошлой неделе на пешеходном переходе были сбиты две девушки, по данным предварительного расследования, не связан с неправильной парковкой машин, как это предполагали пользователи социальных сетей.

Иллюстративное фото: Ivan Lenin

Истинные причины происшествия будут выявлены в рамках начатого уголовного расследования.

Сергей Горлач, тем не менее, напомнил, что вести расследование по неправильной парковке транспортных средств имеют право и полиция, и местное самоуправление. В данный момент со службами правопорядка идет диалог об усилении контроля за парковкой автомобилей. Вице-мэр также напомнил, что на сегодня штраф за неправильную парковку составляет фиксированную сумму в 20 евро, о чем владелец транспортного средства извещается заказным письмом.

Вице-мэр также отметил, что замена асфальтового покрытия улиц города в большей своей части завершена, и началась активная работа по разметке дорог.

Согласно договору, ежегодно наносится 8 тысяч квадратных метров разметки краской, и три тысячи – пластиком. Работы по разметке движутся с южной части города к центру и, по словам Горлача, разметка будет восстановлена в ближайшие две недели.



Виталий ШКОЛА