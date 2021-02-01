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В воскресенье состоялся концерт Нарвского симфонического оркестра, программа была посвящена Бетховену.

Фрагмент из концерта

Зал был не полупустой, а полузанятый, как требовалось на момент объявления концерта. Публика внимала каждому звуку музыки и каждому слову ведущей концерта, искусствоведа Ларисы Щура. Оркестр и его дирижёр Анатолий Щура были щедро вознаграждены аплодисментами: и за идею концерта, и за подбор произведений, и за уровень исполнения.

Узнать больше о программе концерта можно здесь





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