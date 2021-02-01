Итоги гражданской инициативы в Нарве — создать пруд на улице Раквере

Дата публикации: Вчера, 15:16 Просмотрено: 366

Вчера, 10 июня, оценочная комиссия гражданской инициативы Нарвской городской управы утвердила победивший в народном голосовании проект «Парк Раквере» по адресу Раквере, 71, идея принадлежит нарвитянину Вячеславу Шилкину. Проект будет поддержан средствами из городского бюджета в размере до 300 тысяч евро.

Перенос объявления итогов на неделю заставил понервничать авторов проектов, допущенных к народному голосованию. Задержка случилась, как объяснил нашему изданию вице-мэр Нарвы Сергей Горлач, из-за того, что член комиссии Лариса Оленина пожелала подробнее ознакомиться с бланками голосования на бумаге и получить ответы на некоторые вопросы по голосованию в системе Volis. Как уточнил Сергей Горлач, эта заминка не отразилась на результатах конкурса.

Говоря о победившем проекте «Парк Раквере», вице-мэр заметил, что автор идеи указал свою цену без налога с оборота. Поэтому когда комиссия обратила на это внимание, обнаружилось небольшое превышение предельной стоимости.

Победивший проект набрал 310 голосов жителей Нарвы из 1983 принявших участие в голосовании. На втором и третьем местах оказались проекты, набравшие 274 голоса («Мой любимый двор», Таллиннское шоссе, 58А и Тиймана, 13А) и 256 голосов (детская площадка с 3D-элементами на Выйду, 8).

Идея проекта принадлежит Вячеславу Шилкину (на переднем плане)

О том, какими будут дальнейшие шаги по воплощению проекта в жизнь, наше издание спросило у автора идеи Вячеслава Шилкина. «Теперь город будет заказывать проект, - пояснил он. - Во время его составления пройдут консультации со мной, как с автором идеи».

- Вячеслав, реально ли, на ваш взгляд, осуществить воплощение проекта за отведенную стоимость по всем отраженным в документах пунктам?

У меня самого возникали сомнения, впишется ли проект в заявленную стоимость. Когда я делал расчеты, то ориентировался на данные, полученные в управе: сколько стоит освещение, разного рода покрытия для дорожек. Что же касается более сложных вещей, например, очистки берегов пруда от насаждений, укрепления берегов, назвать возможную стоимость этих работ мне не мог никто: просто в городе не было таких прецедентов. По этой причине их стоимость в проекте была заложена весьма приблизительно. Если же все сделать по минимуму, приобрести простейшие сооружения для молодежи, не самые дорогие покрытия для дорожек, пару маленьких горок для детей, то уложиться в определенную бюджетом стоимость можно. Закупим подешевле материалы - добавим какие-то объекты. Кстати, я не знал, что некоторые игровые площадки, которые город построил в разных районах, стоили больше, чем весь бюджет парка (напомним, без учета НСО он составлял у автора 287200 евро — ред.).

Вячеслав предложил построить парк у водоема. Кстати, он сам житель этого микрорайона. И считает это место благодарным для инвестирования - чтобы люди с удовольствием отдыхали около воды. Он согласен с тем, что важно начать преобразовывать центр микрорайона, окружающего пруд на Раквере. «С парком можно будет детальнее поработать, - говорит Вячеслав, - когда проектировщики «спустят его на землю». Тогда будет ясно, на что денег хватит и на чем следует сосредоточиться. Но основные акценты парка это - освещение, дорожка, беседка, деревянные спуски к воде. Очень хочется, чтобы в этом месте людям хотелось отдыхать, а не бросать на землю и в воду бутылки и прочий мусор».

Найденное недавно в пруде тело человека лишний раз напоминает о том, что нельзя запускать такие места. А также о том, что расположенный в густонаселенном районе водоем должен не отпугивать население, а, напротив, привлекать и сплачивать.

О дальнейшей судьбе двух других проектов из тройки призеров наше издание спросило у Сергея Горлача. Выяснилось, что они не лягут под сукно.

Сергей Горлач:

В ходе обсуждения на комиссии было предложено ввиду популярности этих проектов взять их на заметку и учесть при составлении бюджета на следующий год. Победителя поздравляю и надеюсь, что идея будет реализована. Уверен, что будущий парк принесет много положительных эмоций для жителей этого густонаселенного района.





Наталья СОБОЛЕВА