Новая программа Нарвского симфонического оркестра посвящена Бетховену

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Нарвский симфонический оркестр счастлив освободиться от оков антивирусной изоляции и включиться в событийный ряд возрождающейся культурной жизни города. Долгожданная и желанная встреча со слушателями состоится в воскресенье, 13 июня, в 17 часов в Geneva kontserdimaja.

Затянувшуюся из-за пандемии тишину зала оркестр озвучит программой «Бетховен и его наставники», несущей в себе целительный заряд гармонии, галантности, красоты, позитивных эмоций и даже порции музыкального юмора. Меломанов ожидает увлекательное путешествие в Вену рубежа XVIII – XIX веков – столицу могущественной империи и эпицентр музыкальной жизни Европы.

«Вы получите дух Моцарта из рук Гайдна», - напутствовал отправляющегося в австрийскую столицу 20-летнего Бетховена его боннский друг и покровитель граф Вальдштейн. Что побудило будущего титана музыкальной мысли смирить свой клокочущий творческий пыл, «сесть за парту» и терпеливо изучать каноны и тайны композиторского мастерства под руководством признанных и непререкаемых авторитетов Йозефа Гайдна и Антонио Сальери? Действительно ли угрюмый гений со сдвинутыми бровями и неизменно всклокоченной шевелюрой был бунтарем, опрокинувшим традиции классиков? Вся ли музыка Бетховена «высекала огонь из души человеческой», и кто научил композитора потакать ожиданиям венской публики?

Об этом и многом другом побеседуем в паузах между звучанием оркестра, который представит исключительно мажорные партитуры великих венцев. Прозвучит составленная из оперных увертюр Sinfonia Veneziana Антонио Сальери, симфония «Сюрприз» Йозефа Гайдна и Романс для скрипки с оркестром Людвига ван Бетховена, солировать в котором будет концертмейстер оркестра Сергей Тютюник. Сергей - лауреат многочисленных фестивалей и конкурсов, воспитанник профессора Санкт-Петербургской консерватории Александра Станга (в прошлом – артиста оркестра Евгения Мравинского). На концерт в Нарву солист прибудет из финского Котка, где является концертмейстером группы вторых скрипок оркестра Kymi Sinfonietta.

Остается напомнить слушателям, что концерт Нарвского симфонического оркестра 13 июня будет проходить в рамках действующих на тот момент ограничений. Количество мест в Концертном доме «Женева» ограничено до 200.





Лариса Щура, музыковед