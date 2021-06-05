Чем насытить жизнь променадов? От рыбного рынка до фестивалей света

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Параллельно со строительством речных променадов, которое Нарва и Ивангород ведут в рамках проектов по приграничному сотрудничеству, постоянно идет обсуждение и составление программы развития территории променадов: то есть какие услуги здесь предлагать, какими мероприятиями сюда завлекать, как улучшить инфраструктуру этой зоны. Ведь променады – это не только место отдыха для местного населения. Есть у них и другие большие задачи: стать туристическим магнитом Северо-Востока Эстонии и Северо-Запада Ленинградской области, стимулировать развитие малого бизнеса в приграничном регионе.

В минувшую субботу, 5 июня, на на Нарвском речном променаде прошло традиционное открытие летнего сезона, подготовленное целевым учреждением Narva Linna Arendus. Фото: Narva Linna Arendus.

Об этом шла речь на круглом столе «Финальное обсуждение плана действий для развития территорий променадов» в рамках проекта «Развитие исторической прибрежной зоны в Нарве/Эстония и Ивангороде/Россия, III этап /Речные променады-3», который проходил 3 июня в режиме онлайн-конференции и привлек к работе более 60 человек – представителей администраций двух городов, предпринимателей, членов некоммерческих объединений, творческих союзов, музейных работников.

В частности, на круглом столе были представлены и новые туристические продукты, которые предполагается «обкатать» на нарвском речном променаде уже этим летом.

Под ручку с «историческим героем»

Например, воскресные бесплатные экскурсии по променаду собираются проводить мэр Нарвы, директор Нарвского музея, некоторые чиновники Нарвской горуправы, известные нарвитяне. Информационное наполнение экскурсии – на усмотрение самого гида-энтузиаста. По словам мэра Катри Райк, подобные прогулки по знаковым местам города в компании с его известными жителями очень востребованы, например, в Вильянди. «Попробуем, как пойдет это в Нарве», – говорит мэр. 27 июня в 14.30 уже первая экскурсия в таком формате. Прогуляться по променаду и открыть новые страницы в истории Нарвы приглашает директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова.

Со 2 августа и до конца месяца на променаде, в районе Липовой ямки, разместится уникальная интерактивная экспозиция, посвященная 30-летию со дня восстановления независимости Эстонии. Она уже путешествует по разным городам Эстонии. Музейщики предполагают, что в Нарве выставка будет иметь особый резонанс.

Этим летом в пляжном здании на втором этаже будут проходить бесплатные мастер-классы от нарвских ремесленников. Фото: Narva Linna Arendus.

Этим летом по нарвскому променаду будут прогуливаться волонтеры или сотрудники музея в исторических костюмах «золотого» шведского времени. Идея сфотографироваться на память с «исторической личностью» не нова, но по опыту других стран и городов не теряет своей популярности. Учитывая уникальные виды, которые открываются с нарвского речного променада, вероятно, такие фотосессии будут востребованы.

В конце августа променад станет площадкой для Летних дней Нарвы (нынешняя замена Дням города), а 9 октября по променаду будет проходить трасса Энергетического забега.

Но все же в качестве главного туристического продукта нынешнего сезона (имеющего непосредственное отношение и к променаду) была названа организация регулярного сообщения между Нарвой и Нарва-Йыэсуу по реке на прогулочном кораблике. Ранее объявлялось, что первый рейс состоится 23-24 июня, но похоже, дата переносится на начало июля.

Запах костра на том берегу

В августе нарвский променад вновь станет площадкой для традиционного гастрономического фестиваля «Вкусы Нарвы». К слову, с учетом планов Ивангорода проводить свой Фестиваль миноги на круглом столе развернулась оживленная дискуссия по поводу гастрономических фестивалей. Проводить ли их одновременно по обеим берегам Наровы? Или на одной неделе в Нарве, а на следующей в Ивангороде? Или, может быть, просто устанавливать «представительские» палатки: во время фестиваля в Ивангороде работает палатка с нарвской кухней, в Нарве – с кухней ивангородской? Мнения разделились.

Программа развития променадов Нарвы и Ивангорода будет окончательно готова и выложена в открытый доступ к концу 2021 года.

Вообще же, если говорить о возможности перекусить, гуляя на променаде, то этим летом помимо кафе здесь должны появиться передвижные тележки с мороженым и легкой снедью.

Пляжное здание – для детей и спорта

На круглом столе из уст нарвских ремесленников и художников прозвучала идея отдать пустующие помещения пляжного здания на Липовке в бесплатное пользование творческим людям. «Мы могли бы устраивать здесь свои передвижные выставки, бесплатные мастер-классы для детей и любителей прикладного искусства», – предложили они.

Арендовать помещения для организации ярмарок-продаж ремесленники и художники не заинтересованы, поскольку, по их подсчетам, окупить затраты – просто нереально.

Нарва и Ивангород поэтапно строят свои прибрежные променады в рамках программы приграничного сотрудничества уже более 10 лет. ФОТО: Сергей Трохачев.

Как выяснилось, еще до озвучивания их чаяний на круглом столе совет SA Narva Linna Arendus 31 мая принял решение разрешить использовать пустующие помещения второго этажа пляжного здания на летний период для проведения в них спортивных мероприятий и мероприятий для детей. Об этом «Нарвской Газете» рассказала руководитель учреждения Софья Хомякова.

Есть идея!

Все выше перечисленное – это уже в подлежащих реализации планах на лето этого года. А что еще в списке идей, которые прозвучали в рабочих группах круглого стола? Перечислю лишь некоторые.

Развивать на променаде услуги по организации рыбалки; открыть рыбный рынок. Открыть в Липовой ямке прокат лодок и катамаранов. Развивать в Липовой ямке услуги караванинга: сделать площадку для стоянки автодомов, подвести необходимые коммуникации. Пересмотреть городской порядок торговли и предоставления услуг малыми предпринимателями на нарвском променаде. Значительно расширить на променаде детскую зону, пусть там появятся качели, карусели, батуты, машинки. Установить в отремонтированном двенадцатом боксе Нарвского порта тренажеры-симуляторы, связанные с гребным спортом, организовать экспозицию наград Нарвского КЮМа, выставку об истории водного спорта в Эстонии. Разработать велосипедные маршруты по Нарве и по Ивангороду с включением в них променадов. Выпускать единый для двух городов календарь культурных и спортивных мероприятий, которые проходят в крепостях и на променадах. Проводить совместные фестивали – фестиваль реки, фестиваль света, фестиваль диджеинга, городского ориентирования «Бегущий город». Как-то развить идею «совместного» Нового года...

Продолжение следует?

Строительство речных променадов в Нарве и в Ивангороде сегодня продолжается уже в рамках третьего этапа совместного проекта по приграничному сотрудничеству «Речные променады – III”. К лету 2022 года набережная Наровы по обеим берегам, как в Нарве, так и в Ивангороде, значительно преобразится. По словам директора департамента развития и экономики Нарвы Юрия Сайя, сейчас завершается составление рабочих чертежей продолжения нарвского променада, и во второй половине лета начнется строительство: речной променад в Нарве увеличится почти на километр в прибрежной зоне отдыха Йоаорг, включая остров («Нарвская Газета» неоднократно писала об этом проекте). На Ивангородском берегу уже видны контуры новой набережной.

Эскиз одного из участков променада в Ивангороде. "БалтИнвестПроект"

Но, как сказал на круглом столе Юрий Сайя, Нарва и Ивангород планируют продолжать развитие и благоустройство своих набережных.

– Что касается Нарвы, то мы хотим осуществить строительство пешеходной дорожки вдоль береговой линии в районе Йоаорга – там, где она проходит по краю скалы, не поднимаясь на ее вершину (территория бывшей 7-й школы – ред.), до железнодорожного моста. Это около 500 метров. Предстоит укрепить берег, провести освещение, построить лестницу и парковку, – объясняет Сайя. – Ивангород планирует продолжить строительство своего променада от моста Дружбы до Колодезной башни плюс благоустройство территории около Надвратной башни.

По словам Сайя, совместная проектная идея «Речные променады IV этап» написана и подана в Программу приграничного сотрудничества «Россия – Эстония», которая в настоящий момент готовит программные документы на следующий период. По предварительным подсчетам, бюджет проекта 6 млн евро. Регион Ида-Вирумаа и Ленинградской области является одним из целевых групп нового программного периода.

Наша справка: Проект «Развитие исторической прибрежной зоны в Нарве/Эстония и Ивангороде/Россия, III этап/Речные променады – III» получил поддержку Программы приграничного сотрудничества «Россия – Эстония» на период 2014–2020 гг.. Общий бюджет проекта 5 290 443,31 евро, самофинансирование партнеров 539 322,56 евро, поддержка программы 4 751 120,75 евро. Проект реализуется с июля 2019 по июнь 2022 г.

Больше информации: http://www.forttour.net/1promenades_rus.html.

Сайт программы приграничного сотрудничества Россия-Эстония»: www.estoniarussia.eu.





Светлана Зайцева