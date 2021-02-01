Обновлено: Ааб: Нарва должна быть ближе к источникам финансовой помощи

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По мнению министра административного управления Яака Ааба, для того, чтобы финансовая помощь была более доступной для Нарвы, в городе следует открыть представительства Целевого учреждения KredEks, Фонда содействия развитию предпринимательства ЕАS, а также Государственного центра вспомогательных услуг RTK, распределяющего средства государственной и европейской помощи.

Министр посетил Нарву в День флага Эстонии. Фото: Евгений АШИХМИН

Министр административного управления Яак Ааб по время визита 4 июня в Нарву встретился с мэром Катри Райк и председателем городского собрания Татьяной Стольфат, с руководителями Нарвской больницы – членом правления Аго Кыргвеэ и главным врачом Олевом Силландом. Министр пообщался с предпринимателями и журналистами, а также с представителями Нарвского округа Центристской партии.

На встрече с предпринимателями ключевым был вопрос распределения средств из европейского Фонда справедливого перехода (340 миллионов евро). Эта сумма предназначена для смягчения последствий от сворачивания в Ида-Вирумаа сланцевой промышленности. Министр подчеркнул, что помимо этих средств для промышленного региона, в частности, для Нарвы будут выделены ресурсы из других фондов ЕС – в общей сложности более двух миллиардов евро за десять лет.

По мнению министра, будущее нарвской промышленности – современные предприятия, такие, например, как действующие в нашем городе «Аквафор» по производству фильтров для очистки воды или металлообрабатывающие заводы.

Сланцевая энергетика еще пригодится

Европа и весь мир переходят на зеленые технологии, но этот процесс займет десятки лет, полагает Я.Ааб. Он также говорит, что в этот переходный период хорошие перспективы есть у производства сланцевых масел – в отличие от сланцевой энергетики, будущее которой под вопросом.

Добавим, это означает, что под вопросом будущее сотен и сотен семей нарвских энергетиков.

Словом, у горючих сланцев есть перспектива оставаться сырьем для химической промышленности. По словам министра, концерн «Ээсти Энергия» готов приступить к строительству под Нарвой нового завода масел, с вводом которого появятся новые рабочие места. (Под Нарвой уже действуют два завода по выпуску синтетических нефтепродуктов, вырабатываемых из сланцев).

Правда, в связи с протестом зеленых активистов строительство нового завода так и не началось, судьба этого предприятия зависит от решений судебных инстанций. Лично министр поддерживает сооружение нового предприятия, который даст нашему городу новые рабочие места.

Министр считает, что в сланцевой энергетике нужно сохранить мощности для обеспечения пиковых нагрузок – в периоды высокого спроса на электроэнергию.

Министр также считает, что в сланцевой энергетике нужно сохранить мощности для обеспечения пиковых нагрузок – в периоды высокого спроса на электроэнергию. Он также полагает, что судьба электростанций и заводов масел будет зависеть от стоимости устанавливаемых Евросоюзом квот на выбросы парниковых газов.

Заметим, что в новостях из мира энергетики на сайте «Ээсти Энергия» сказано: цена на СО2 бьет все новые и новые рекорды, за три года рост составил триста (!) процентов. Как видим, стоимость квот бьет по рентабельности сланцевой индустрии и возникает много вопросов о перспективах ее существования.

Впечатление министра от беседы с нарвскими предпринимателями – они осознают необходимость создания в переходный период современных, инновационных предприятий при поддержке государства и европейских инвестиций. По мнению министра, для того, чтобы финансовая помощь была более доступной для Нарвы, в городе следует открыть представительства Целевого учреждения KredEks, Фонда содействия развитию предпринимательства ЕАS, а также Государственного центра вспомогательных услуг RTK, распределяющего средства государственной и европейской поддержки.

Город нуждается в новой больнице

По словам Яака Ааба, одна из основных обсуждаемых во врeмя нарвских встреч тем – строительство новой больницы. Как подчеркнул министр, этот важный для города объект будет построен в течение четырех или пяти лет. Поиском инвестиций и решением других связанных с возведением нового медицинского комплекса проблем занимается Министерство социальных дел. Один из возможных источников финансирования проекта стоимостью около 50 млн или 60 млн евро – Европейский фонд регионального развития.

Министр отметил, что это будет современное здание наподобие новой больницы, которую намечено за счет европейских средств строить в Вильянди.

Журналисты задавали представителю правительства вопросы по поводу недостаточного для Нарвы, третьего по величине в республике города, набора оказываемых нынешней больницей пациентам услуг. Как пояснил министр, у руководства SA Narva Haigla есть большие планы по привлечению для работы в главном медучреждении Нарвы новых специалистов. Одна из возможностей – активное сотрудничество с Тартуской университетской клиникой для решения проблемы дефицита кадров. По мнению министра, практика приглашать спецов из Белоруссии, Украины и России уйдет в прошлое, упор необходимо делать на подготовку кадров медсестер и врачей в Эстонии.



Евгений АШИХМИН