Обновлено: Собрались во дворе крепости, чтобы взять власть в Нарве

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Сторонники Центристской партии Эстонии были у власти в Нарве почти двадцать лет, но около трех лет назад позиции ЦПЭ в приграничном городе пошатнулись, начался массовый выход из рядов партии. Состоявшаяся 3 июня в Северном дворе Нарвского замка конференция Нарвского округа ЦПЭ показала, что период «разброда и шатаний» преодолен.

Залогом успешного развития Нарвы должно стать широкое обсуждение в парторганизации городских проблем в противовес принятию решений в узком кругу. Фото: facebook

На конференции руководителем Нарвского партокруга была избрана председатель городского собрания Нарвы Татьяна Стольфат. За ее кандидатуру было отдано 67 голосов, за кандидатуру координатора ЦПЭ в Ида-Вирумаа Аллена Аллета 23 голоса.

Округ насчитывает около четырехсот центристов, а в собрании участвовало 92 партийца. Аналогичные собрания не проводились в Нарве с 2018 года, одна из причин – пандемия коронавируса.

Заместителями председателя партийного округа избраны Тармо Таммисте и Екатерина Голубцова. В правление также избраны Михаил Стальнухин, Виктория Лутус, Андрус Тамм, Хели Адамович, Виталий Ильин и Наталья Шибалова. (Стольфат, Лутус и Голубцова впервые вошли в правление парторганизации).

К участникам собрания обратились депутат Рийгикогу, заместитель председателя ЦПЭ Майлис Репс и депутат Рийгикогу Михаил Стальнухин, лидер партии Юри Ратас участвовал в конференции по видеосвязи.

Тармо Таммисте, Андрус Тамм, Хели Адамович и Михаил Паншин были избраны представителями от Нарвского округа в Совете уполномоченных ЦПЭ, который решает общепартийные вопросы в период между конгрессами ЦПЭ. Людмила Морина, Яана Кирс и Софья Хомякова избраны в ревизионную комиссию Нарвского партокруга.

Цель – победа на выборах

Партокруг готовится к успеху на осенних муниципальных выборах. В социальной сети facebook партия привела точку зрения нового лидера нарвских центристов Татьяны Стольфат: «Наша цель – получить большинство мест в Нарвском горсобрании. В нашей команде очень опытные и профессиональные люди. Они на деле доказали, на что они способны... Городская власть должна всячески способствовать тому, чтобы у инвесторов здесь была база, поскольку поддержка в создании рабочих мест способствует экономическому благополучию нарвитян. Необходимо продолжить развитие социальной сферы и возможностей досуга. Будучи в правительстве, Центристская партия показала, что Нарва и Ида-Вирумаа важны для государства и их необходимо поддерживать».

Выступавшие на конференции отметили заслуги за последние годы входящей в правительство Центристской партии, в перечне примеров – повышение размера пенсий, заработной платы учителей, а также сотрудничество с местными органами власти для выхода из кризиса, вызванного коронавирусом.

Залогом успешного развития Нарвы должно стать широкое обсуждение в парторганизации городских проблем в противовес принятию решений в узком кругу.

Депутат Рийгикогу Михаил Стальнухин подчеркнул на конференции, что залогом успешного развития Нарвы должно стать широкое обсуждение в парторганизации городских проблем в противовес принятию решений в узком кругу.

Конкуренты тоже не дремлют

В разговоре с журналистом Т. Стольфат сказала, одна из задач нарвских центристов – на местном уровне восстановить доверие горожан к ЦПЭ, оживить партийную работу и постараться выиграть выборы в городское собрание. По мнению главы Нарвского округа ЦПЭ, конкурентами центристов на местных выборах будут не только кандидаты, идущие во власть в партийных списках, но и избирательные союзы. Она подчеркивает, что нельзя недооценивать конкурентов, включая Партию реформ и Консервативную народную партию EKRE.

Как пояснила Т. Стольфат, задачи, которые будут решаться городом после муниципальных выборов, связаны, в частности, со строительством гимназий, использованием средств из европейского Фонда справедливого перехода и созданием в городе новых рабочих мест.

Преодолен кризисный период

Избранный в правление парт­округа Андрус Тамм согласен с тем, что предыдущий период был сложным для местных центристов. «Сейчас начинается подъем», – мнение политика. Одна из примет укрепления позиций ЦПЭ – восстановление в городском собрании депутатской фракции центристов.

По его мнению, впереди много организационной работы, например, связанной с ростом численности партийных рядов, включая привлечение молодежи.

Еще один избранный в правление центрист, Виталий Ильин сказал журналисту, что кризиса в НО ЦПЭ нет и сейчас главная цель – муниципальные выборы. Основными конкурентами центристов на осенних выборах он считает партии EKRE и Eesti 200, а также реформистов.

Как поясняет В. Ильин, любая партия стремится единолично править в местных самоуправлениях, но, по его словам, для Нарвы, для ее жителей полезнее, если у руля города будут представители разных политических сил. «Чтобы был диалог», – итожит В. Ильин.

Сегодня у руля Нарвы помимо центристов также представители Социал-демократической партии и Партии реформ.

В. Ильин называет главные проблемы Нарвы – занятость и бедность. «Очень много людей без работы, очень многие работают за минималку. Меня еще расстраивает, что вокруг города вырубаются леса – по дороге в сторону Эстонской электростанции», – перечисляет В.Ильин.

Немного истории

На официальном сайте ЦПЭ заявлено, что Центристская партия Эстонии является крупнейшей политической партией страны. В рядах ЦПЭ на сегодняшний день состоит более 14 500 граждан Эстонской Республики. 12 октября 1991 года 204 единомышленника – в основном из представителей Народного фронта – собрались, чтобы учредить Эстонскую народную центристскую партию, которая в 1993 году была переименована в Центристскую партию.

НАША СПРАВКА: У истоков ЦПЭ и ее партийной ячейки в Нарве был Эдгар Сависаар. В этом году исполнится четверть века с момента создания этой ячейки. За этот период нарвских сторонников ЦПЭ возглавляли разные политики. Например, до 2016 года партийной организацией Нарвского округа руководил Андрус Тамм, затем на этот пост была избрана депутат Европейского парламента Яна Тоом.

Сегодня организация нарвских центристов является самой крупной политической силой в городе.



Евгений АШИХМИН