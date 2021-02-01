Картины, плакаты, скульптуры, фотографии, ткани — все вместе и все о Нарве

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Начиная с 9 июня в Художественной галерее Нарвского музея открыта постоянная экспозиция «Жизнь или карма? Истории Нарвы». На ней представлено около 200 произведений из художественной коллекции музея, начиная с эпохи барокко до настоящего времени, а также многочисленные материалы из музейной коллекции фотографии и текстиля.

По словам директора Художественной галереи Нарвского музея Раэль Артель, работа над созданием новой постоянной экспозиции заняла полтора года. Фото: Светлана Зайцева

Помимо того, что открытие постоянной экспозиции уже само по себе большое событие, в данном случае оно имеет двойной эффект — самый большой (северный) выставочный зал галереи претерпел радикальные изменения и предстает в совершенно новом виде («НГ» писала о ходе строительных работ в Художественной галерее 15 апреля нынешнего года в материале «Художественная галерея: придем и - не узнаем»).

По словам директора Нарвского музея Марии Сморжевских-Смирновой, художественное собрание Нарвского музея в новой экспозиции представлено в уникальном формате:

- Уникальным является характер и структура выставки: здесь собраны разные эпохи, стили, жанры, имена, и все это объединяется для того, чтобы раскрыть такие темы, как власть, война, восстановление, художественная жизнь Нарвы, будничная жизнь города.



«Вопреки обыкновению, все, что можно увидеть в залах, выставлено отнюдь не в хронологическом порядке или согласно принятым этапам развития искусства. Более того, в экспозиции не только картины, но также фотографии, плакаты, скульптуры, образцы кренгольмских тканей. «В центре экспозиции – произведения искусства как формы проявления человеческой натуры. Вы смотрите не только на шедевры, но и на художественное выражение идей, эмоций, воспоминаний, убеждений, амбиций, - объясняют создатели экспозиции. - Высокое и низкое искусство, оригиналы и копии, элитарные и приземленные, доступные и бесценные, мастерские и дилетантские работы, представлены бок о бок, как равные. Профессиональное искусство – лишь капля в огромном море образов. При осмотре экспозиции начинают разветвляться темы и захватывающие истории, связанные с Нарвой.”



Ну а почему у постоянной экспозиции Художественной галереи теперь такое неожиданное название - «Жизнь или карма? Истории Нарвы». Этому тоже есть объяснение.

Директор Художественной галереи Раэль Артель:

- «Жизнь или карма?», этот перефразированный вопрос-рефрен из популярной песни о Нарве возникал у меня на протяжении всего процесса подготовки экспозиции. Как вышло, что в нашем собрании, включающем почти 1700 произведений, столько разноплановых работ? Случайное ли это совпадение - из тех, что в жизни порой просто «случаются»? Или за всем этим верный выбор и правильные решения, принимаемые в трудные времена руководством Нарвы и музейными работниками?

В команде создателей новой экспозиции директор Художественной галереи Раэль Артель (куратор), Яан Эварт (графический дизайн:),Тыну Нарро (оформление экспозиции); консультантами выступили Тийна Абель, Александра Мурре, Галина Смирнова, Эльнара Тайдре, Ольга Тюрина, Мадис Туудер и другие.

На открытии Раэль Артель поблагодарила фирмы, которые выполнили различные работы при создании экспозиции (в том числе строительные внутри выставочного зала, установку освещения, обрамление картин и проч.): Artsmart OÜ, Blueray OÜ, Dekoraator OÜ, Elcomnet OÜ, Järsi OÜ, Kristan OÜ, Räsa OÜ, Ordermen OÜ и Денис Зимин.

НАША СПРАВКА: Постоянная экспозиция «Жизнь или карма? Истории Нарвы» открыта в Художественной галерее Нарвского музея до 2026 года.

Экспозиция сопровождается аудиогидом на трёх языках.

К Иванову дню будет представлен подробный каталог выставки, также на трёх языках.

Постоянная экспозиция создана при поддержке фонда „Капитал культуры Эстонии» и Департамента охраны памятников истории и культуры.





Светлана Зайцева

Фотогалерея: Светлана Зайцева