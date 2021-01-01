Задай вопрос вице-мэру Нарвы Сергею Горлачу

Дата публикации: Вчера, 16:27 Просмотрено: 189

Уважаемые читатели!

По традиции в июне, в рамках празднования Дней города, наше издание берет интервью у представителя руководства Нарвы, отвечающего за развитие города и сферу городского хозяйства.

Сергей Горлач. Фото: Архив "НГ"

Большую часть интервью при этом составляют вопросы, поступающие в редакцию от горожан.

С сегодняшнего дня и по понедельник, 14 июня, у вас есть возможность задать свой вопрос вице-мэру Нарвы Сергею Горлачу.

Вопрос можно оставить в комментариях к этой публикации, на нашей странице в Facebook (Нарвская газета) или позвонить по телефонам 56562956 и 58516019.



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