Конкурс финишировал, мы с вами открыли доску почета «Горожанин»!

Дата публикации: Вчера, 16:07 Просмотрено: 141

Дорогие друзья! Наш конкурс «Я МОЛОДЕЦ! Ты МОЛОДЕЦ!» сегодня завершается. Благодарим всех авторов работ, всех героев конкурса, всех проголосовавших в интернете в ходе народного голосования, а также просто ставивших лайки нашим участникам и делающих комментарии.

Победители конкурса "Я МОЛОДЕЦ! Ты МОЛОДЕЦ!" единодушно высказались за ежегодное его проведение и дали советы, как сделать конкурс ещё лучше.

Это добавляло энергии нашему конкурсу, а она была нам очень нужна: теперь уже признаемся честно, «Я МОЛОДЕЦ! Ты МОЛОДЕЦ!» - конкурс для нас не рядовой. Тем самым мы выполнили наказ, полученный нами на ежегодной встрече «День читателя»: «Почему на страницах местных газет только политики, знаменитости и начальство? Рассказывайте и о рядовых жителях Нарвы, ведь интересных личностей среди них не меньше».

Вот мы и проделали такой эксперимент, понимая всю сложность конкурса: непубличный человек обычно дополнительного внимания сторонится. И рады, что в итоге у нас появилась первая виртуальная доска почета, на которую может попасть любой стремящийся к развитию житель Нарвы. Напомним, что так мы с вами отметили День города.

На конкурс «Я МОЛОДЕЦ! Ты МОЛОДЕЦ!» поступило более 50 работ: фото и видео — интересных, разнообразных, позитивных. А потому наш призовой фонд несколько подрос: вместо 4 призов их стало 8. Итак, наши победители и их награды:





"НГ"